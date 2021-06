Marcos Llorente, en El Partidazo de COPE: "Soy mejor cerca del área rival, ahí he destacado en el Atleti"

SU CAMA

"Cuando supe que iba convocado y la cantidad de días, hablé con la Selección para poder llevarme la cama. No lo dudé por el tema del covid. Es una cama que te ayuda a descansar mejor y cuando duermen en esta cama consiguen dormir más horas, consiguen que el sueño profundo dure más. Es como que te envuelve y te aísla de la radiación, cuando te metes ahí, liberas todo eso".

DIETA

"Tenemos la suerte de tener una maravillosa nutricionista. Cuando llegas te pregunta qué necesitas y ya me conoce. La variedad del buffet me sirve para el día a día".

BALANCE DE LA TEMPORADA

"Me pongo buena nota. No me gusta valorarme, para eso están los periodistas o entrenadores. Pero sí que estoy contento con mi temporada. Ha sido mi año más feliz desde que juego. Se ha alcanzado un título muy importante, una Liga y en lo personal sin duda es mi mejor año. No hay otro año que se puede comparar a este".

EUROCOPA DE LATERAL DERECHO

"No me molestaría jugar de lateral derecho, ya he jugado ahí en otras convocatorias anteriores y si lo tengo que hacer lo hago. Además la idea de juego me permite estar de interior, así que sin ningún problema".

¿MEJOR CERCA DEL ÁREA RIVAL?

"Soy mejor futbolista cerca del área rival. En el Atleti es donde más he destacado".

¿CUÁL ES LA FAVORITA?

"Somos una Selección joven, pero somos capaces de competir contra cualquier equipo. Este es un torneo donde vamos al 100%. Creo que Francia tiene un gran equipo".

¿LE GUARDAS RENCOR A ZIDANE?

"No, al revés, le doy las gracias por ser sincero conmigo y me dijese las cosas claras. Guardo una buena relación, pero siempre tuve una buena relación con él desde el Castilla. Le deseo lo mejor en el futuro.

Al final en ese momento él creía que no iba a disfrutar de muchos minutos, luego cuando haces ese tipo de decisiones puedes tener consecuencias de que ese jugador salga y lo haga bien".