Marc Márquez, en El Partidazo de COPE: "Retirarme era una opción real, en 2021 toqué fondo"

Quedan menos de tres semanas para que dé comienzo una nueva temporada de MotoGP. Será en el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Losail. Antes de esa cita, el campeón del mundo, Marc Márquez, ha querido estar en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño para hablar sobre cómo se encuentra físicamente tras las lesiones que le han impedido rendir al máximo en los últimos años.

"En la temporada 2020/2021 toqué fondo", ha comenzado reconociendo el de Cervera. "Con la visión doble, no podía hacer nada porque me mareaba", ha explicado. "De hecho, el médico, tras la operación, me dijo que haber recuperado la vista por completo era un milagro", ha añadido.





Una cadena de varias lesiones, primero la del húmero y después la fractura del hueso, y por último la de la vista, que le han impedido rendir en su máximo nivel en las últimas temporada. "Psicológicamente es duro y lo deportivo pasó a un segundo plano", ha dicho.

Ahora, el ocho veces campeón del mundo se ha vuelto a subir a una Honda dejando muy buenas sensaciones en los primeros test de pretemporada. "La moto pinta bastante bien, no soy favorito pero mi intención es luchar por el título", ha comentado Márquez. Un favoritismo que él mismo se ha encargado de quitarse de encima. "Si no te llamas Rafa Nadal, no puedes ser favorito para ganar después de estar dos años lesionado", ha explicado.

La retirada, una opción real

Tras haberse pasado varios meses recuperándose de su lesión en el húmero, la cual le obligó a pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones, el piloto de Cervera confiaba en volver a pilotar sin problemas. Pero, los problemas de visión hicieron que incluso se planteara una retirada prematura.

"El ADN no se pierde, cuando lo pierda tendré que terminar mi carrera deportiva... Y eso me sucedió este invierno, pensé en no volver a correr porque había opciones reales de que pasase eso", ha dicho. El médico me dio opciones y la tercera fue: 'Es probable que quede bien la vista para hacer vida normal, pero no podrás ponerte a 250 kilómetros por hora con una moto", ha explicado.

"Soy culé, pero ante el PSG quería que ganase el Real Madrid"

El de Cervera se ha trasladado a Madrid para trabajar con el médico que trata a Rafa Nadal, abandonando su pueblo natal. Aun así, el piloto no va a abandonar su predilección por su equipo de fútbol: el Fútbol Club Barcelona.

"Soy culé, pero ayer quería que ganase el Real Madrid porque prefiero que gane un equipo español antes que un francés", ha reconocido. "¿Mbappé? Me parece una bestia, ojalá no venga al Real Madrid", ha añadido entre risas el piloto.

"¿El rival a batir este año? Hay 12 motos que pueden ganar el Mundial"



El ocho veces campeón del mundo ha analizado el comienzo de temporada con Juanma Castaño, aunque no se ha mojado sobre elegir a algún favorito. "Ahora mismo hay 12 motos que pueden ganar el Mundial, pero como favoritos parten el actual campeón y el subcampeón, que son Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia", ha explicado.

