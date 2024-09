Marc Márquez, en El Partidazo de COPE: "Ahora me siento con muchas ganas de seguir"

Marc Márquez ganó el GP de Aragón, después de 1.043 días sin ganar un Gran Premio. El de Cervera terminó en primera posición después de su última victoria en septiembre de 2021. Junto a Márquez, en el podio acabaron los españoles Jorge Martín y Pedro Acosta.

Y este lunes, Juanma Castaño entrevistó a Marc en El Partidazo de COPE para que nos contara cómo se siente después de una victoria tan importante: “Estoy bien, de resaca emocional y de post Gran Premio, que cuesta más la recuperación. No lo pude celebrar mucho porque ahora tenemos Misano. Cuando llevas tanto tiempo intentando conseguir algo... antes el valor de una victoria era una más y ahora es diferente. Esta victoria ha sido diferente, he tenido que tomar decisiones contra mi corazón, como dejar el equipo de mi vida y a mis amigos en Honda. He renunciado muchas cosas para seguir creciendo y superar las lesiones y cuatro años de infierno”.

El piloto español habló de la dura decisión que supuso dejar Honda: “Le di muchísimas vueltas porque el corazón me decía una cosa y la cabeza, otra. No era capaz de tomar la decisión pero algo me decía que la tenía que tomar porque si seguía esa situación de los últimos años, un deportista se va quemando y aunque sea una decisión arriesgada y te expongas, confiaba en que salieran las cosas; y al final han salido. Seguimos siendo ambicioso, como en 2013 cuando empecé en Moto GP”. Sobre este tema, también nos explicó cómo fue el paso de un equipo a otro y a cuánta gente pudo llevarse: “Tuve la suerte de llevarme a uno. Fue una decisión cuando tenía contrato en vigor, pero Honda entendió mi situación y me permitieron elegir mi camino porque querían mi bien. Era una estrategia para Honda tener a uno de los pilotos más laureados y dije que invirtieran todo el dinero en ese proyecto. Cuando te vas a otro equipo, ya tienen sus mecánicos con contrato. No quería destruir ni a un equipo ni a otro cuando fui a Gresini”.

Márquez ganó en Aragón con una superioridad aplastante: “Se juntó todo: venía de un fin de semana bueno en Austria, llegaba a un circuito que siempre se me había dado bien y este tiene más curvas de izquierdas, que se me da mejor. Y se añadió que lo habían reasfaltado, y con la lluvia resbala. Disfruté más podiums de esta temporada que la victoria, porque esto era más emoción que adrenalina”.

El piloto catalán también nos explicó lo duro que es competir después de los graves problemas que le ha provocado su lesión en el hombro: “Un atleta convive con molestias. Durante una carrera, te tienen que respetar las lesiones. Me gustaría tener el brazo de hace cinco años pero no lo tengo y por eso tengo que hacer más entrenamientos. Con 20 años ganaba, salía de fiesta y el lunes volvía. Ayer no me tomé nada, cero... el capricho de ayer fueron unos Donetes cuando veníamos de Madrid y paramos en una gasolinera. Nadal siempre ha sido un referente para mi. La mejor gasolina para un deportista son los triunfos y cuando no te sientes competitivo, un fin de semana se te hace largo, te cuesta entrenar.... y eso me estaba pasando y te lo planteas. Ahora te sientes con muchas ganas de seguir”.

Por último, Márquez analizó la polémica del pasado Gran Premio con su hermano Alex Márquez, que tiró al campeón del mundo Pecco Bagnaia: “El fregado lo montaron. La polémica en esa acción no existe. Mi hermano se va largo, y no porque sea mi hermano, es un lance de carrera pero el que puede evitar eso es el que llega por detrás. Hay una curva de derechas, mi hermano entra por el interior y no ve si te llega algo por el exterior, por donde viene Bagnaia y se tocan... y cuando te tocas, estás vendido con estas motos. Por suerte, están los dos bien”.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).