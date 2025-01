Manolo Lama señala la "desgracia" de Rodrygo en este Real Madrid: "Cuando llegue la hora de la verdad..."

El Real Madrid ganó este miércoles 0-3 al Brest en la última jornada de la Champions League pero los blancos no lograron la carambola que necesitaba para clasificarse entre los ocho primeros, lo que daba la clasificación directa para los octavos de final. Los de Ancelotti acabaron la fase de grupos decimoprimeros y se enfrentará en la repesca al Manchester City o al Celtic de Glasgow. Además, en los octavos de final podría tener un cruce ante el Atlético de Madrid.

El partido del Madrid en Francia no fue demasiado bueno porque, a pesar de marcar tres goles, permitió que el Brest llegara con muchísimo peligro a su área y solo la gran actuación de Courtois y la mala puntería, evitó que el equipo francés pusiera en peligro la victoria. El mejor jugador del partido, aunque no se llevó el premio mvp, fue Rodrygo. El brasileño logró abrir el marcador en la primera parte con una gran jugada personal en la que se marchó de dos defensas para acabar realizando un disparo cruzado que fue el 0-1.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el 0-1 de Rodrygo contra el Brest.

La segunda parte empezó con un gran susto porque el Brest logró empatar pero el gol fue anulado por un fuera de juego previo. Y el Madrid parece que despertó con este susto porque poco después Bellingham marcó el 0-2, aprovechando un pase de Lucas Vázquez después de una buena jugada colectiva del equipo. El 0-3 fue otra vez obra del brasileño, que recogió un rechace del portero tras un disparo de Mbappé y marcó poniendo el exterior del pie.

Rodryo ha sabido aprovechar la baja de Vinicius por sanción y volvió a demostrar que es uno de los jugadores más en forma del Real Madrid. En un partido en el que Mbappé volvió a tener varias ocasiones de gol pero en el que no estuvo acertado y se fue sin marcar, el brasileño fue el líder en la delantera y marcó su segundo doblete en una semana, después del que ya hizo ante el Salzburgo en el Santiago Bernabéu en la 7ª jornada de la Champions.

Cordon Press Rodrygo celebra uno de sus dos goles contra el Brest.

Esta semana ha salido a la luz una posible megaoferta de Arabia Saudí por Vinicius, que supondría 300 millones para el Real Madrid y una ficha de 200 millones para el jugador. Sobre esta posibilidad le preguntaron a Rodrygo en la zona mixta post partido y el brasileño no dudó en que seguirá compartiendo vestuario con Vinicius: "Le veo muy bien, muy centrado en el Real Madrid. Es una cosa personal y no le puedo dar ningún consejo, no sé qué está pasando. A mí sólo me interesa el Vini del Real Madrid y el único consejo que puedo darle es que siga marcando goles con esta camiseta. No sé lo que está pasando porque Vini no habla sobre eso y está muy centrado en el Real Madrid, en seguir marcando con esta camiseta muchos goles. Creo que no piensa mucho en eso y su foco está en el Real Madrid. Yo veo que él y que todos quieren estar muchos años aquí".

manolo lama y la importancia de rodrygo

En El Partidazo de COPE se habló del gran estado de forma de Rodrygo y su importancia en el equipo, después de que Elías Israel reivindicara que al brasileño no se le da la relevancia que merece. Manolo Lama le respondió explicando cuál es el problema que tiene el delantero:

"Hay jugadores que tienen prensa y que siempre están en el foco. Y hay otros jugadores que son muy buenos y que no reciben los elogios que se merecen. En mi caso, Rodrygo, lo hemos dicho siempre, la desgracia que tiene es que en Madrid juegan Vinicius y Mbappé. Pero que Rodrigo es muy bueno, como yo creo que es, ya no se puede discutir. Y que Rodrygo tiene gol, creo que tampoco se puede discutir. Y que ya tengo más claro que cuando llegue la hora de la verdad, yo creo que se ha ganado Ancelotti y que Rodrygo va a ser titular, yo sigo pensándolo".