Manolo Lama le recuerda a David Sánchez su comentario antes del PSG - Barcelona: "Lo dijo"

El Barcelona ha dado un paso muy importante para colarse en unas nuevas semifinales de la máxima competición europea. Su visita al Parque de los Príncipes se antojaba muy complicada y muchos aficionados del propio Barcelona, entre los que destaca el tertuliano de El Partidazo, David Sánchez, daban por perdida la eliminatoria contra el PSG.

El planteamiento inicial de los entrenadores ha dado tema de conversación, sobre todo el once de Luis Enrique, que ha decidido salir con dos centrocampistas y cuatro jugadores de ataque (Asensio, Dembelé, Kang In Lee y Mbappé). Xavi también sorprendió a muchos poniendo a Frenkie de Jong (recién recuperado de lesión) y a Sergi Roberto, que se perderá el partido de vuelta por ver la tarjeta amarilla en la primera parte.

El partido comenzó con un buen arranque del PSG, pero con un primer zarpazo de Raphinha tras un fallo grotesco de Donnarumma. La primera parte del partido finalizó con un 0-1 y el arranque de la segunda fue un calvario para el Barcelona, que vio como Dembelé y Vitinha remontaron el resultado en menos de dos minutos. En este momento, las decisiones de Xavi cobraron protagonismo. Entró Pedri y el español tardó 5 segundos en sacarse un pase espectacular de la chistera para dejar mano a mano a Raphinha y el brasileño con mucha calidad volvió a empatar el partido. Tras dos palos del PSG, Xavi dio entrada a Christensen y otra vez, a los cinco segundo de entrar, conectó un cabezazo para hacer el gol de la victoria del conjunto de Xavi.

Kylian Mbappé, desaparecido en el Parque de los Príncipes

Kylian Mbappe con la cabeza baja después de su mal partido | EFE

El encuentro del delantero francés fue mediocre. Acostumbrados a que sea el protagonista de las grandes citas, el delantero defraudó con su imprecisión en los pases y con su mala colocación en muchas acciones del juego en las que caía una y otra vez en fuera de juego. Al mal partido de Mbappé hay que añadirle la gran actuación de Koundé. Su compatriota estuvo encima de él durante los noventa minutos y no dejó respirar a su compañero de selección.

Luis Enrique no quiso incidir en el mal partido de su delantero estrella y aseguró que él en las derrotas no "mira individualidades" y se fija en el conjunto. Además, Luis Enrique afirmó que su equipo está preparado para ganar en el estadio del Barcelona: "No tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir, si hay un equipo que no especula y sale a ganar cada partido somos nosotros. No hemos perdido en liga fuera de casa. Dependemos de ganar ese partido", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

Xavi Hernández, el gran vencedor del PSG - Barcelona

El entrenador del Barcelona se mostró "orgulloso" por la victoria en el Parque de los Príncipes y señaló que ese triunfo muestra que son "un equipo vivo". El 'amistoso' cruce de declaraciones entre Luis Enrique y Xavi Hernández sobre quién representa mejor el 'ADN Barça' se ha saldado con la primera victoria del técnico catalán.

Luis Enrique y Xavi Hernandez durante el PSG - Barcelona

Si bien es cierto que el Barcelona perdió la posesión del balón, el conjunto culé logró una victoria de mérito en un estadio muy difícil: "Los jugadores se lo creen, tenemos opciones de pasar a semifinales si jugamos así. Es un momento para sentirse orgulloso. Han entendido lo que teníamos que hacer, han hecho un gran partido del equipo para poder decir que el Barcelona está vivo", dijo el técnico culé.

Xavi también quiso destacar el gran trabajo de sus jugadores en los momentos más duros del partido: "Una de las cosas que me hace más feliz es que hemos demostrado personalidad ante la dificultad, es difícil dominar al PSG y lo hemos hecho, sobre todo en la primera parte. Es complicado, lo hemos hecho muy bien, todos un trabajo extraordinario", indicó.

Por último, Xavi aseguró que el trabajo no está hecho y que el equipo de Luis Enrique va a tener muchas oportunidades en Barcelona: "Hoy hemos disfrutado, la victoria es importante, pero el PSG tiene muchas opciones, no cambia nada, solo que tenemos un gol de ventaja y que estamos ante nuestra afición que espero que sea una caldera".

