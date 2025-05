Manolo Lama y lo que más le ha sorprendido de la rueda de prensa de Xabi Alonso: "Le cuesta"

Madrid - Publicado el 27 may 2025, 06:00

Este lunes, el Real Madrid presentó a Xabi Alonso como nuevo entrenador del equipo. El tolosarra llega para sustituir a Carlo Ancelotti, que pocas horas después ofrecía su primera rueda de prensa como nuevo seleccionador de Brasil después de la despedida que vivió el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, junto a Luka Modric.

EFE El exjugador del Real Madrid Xabi Alonso es presentado como nuevo entrenador del equipo este lunes en Madrid

Xabi Alonso vuelve al equipo merengue después de su gran etapa en el Bayer Leverkusen, donde ganó la Bundesliga la temporada pasada y donde llegó a la final de la Europa League. Y llega para coger las riendas del equipo desde el primer día ya que en junio estará sentado en el banquillo en el Mundial de Clubes, el último título en juego esta temporada.

El ex futbolista tratará de hacer olvidar el mal año vivido esta temporada, en la que el Real Madrid ha acabado segundo en Liga, por detrás del Barcelona; fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League por el Arsenal; y cayó en la final de la Copa del Rey ante los azulgranas, al igual que en la final de la Supercopa de España.

realmadrid.com Xabi Alonso, presentado como nuevo entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso pronunció, durante su acto de presentación, sus primeras palabras como entrenador del Real Madrid, en las que demostró una gran ambición y convencimiento en que serán capaces de “conseguir cosas importantes” y, sobre todo, que “la gente” diga “ese es mi Real Madrid”, como señal de que se sienten orgullosos del equipo.

manolo lama y su sorpresa

En El Partidazo de COPE se habló de cómo fue esa rueda de prensa, destacando Manolo Lama que no ha dejado grandes titulares pero que no va a cometer fallos ante la prensa por su manera de ser: "Para la gente joven, porque los veteranos ya le conocemos, hay que explicar que Xabi Alonso es un tío que va a meter muy pocas veces la pata en una rueda de prensa. Tampoco va a dar grandes titulares, pero a mí lo que más me ha sorprendido de Xabi Alonso es que es un tío que le cuesta expresarse, pero hoy se le veía muy feliz. Ha habido varios momentos en que ha sonreído, ha habido momentos en que incluso ha intentado tirar un guiño de broma y tal. Creo que es uno de los días más felices desde que se dedica a esto del fútbol".