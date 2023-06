Manolo Lama explica lo que tiene que hacer Florentino Pérez para conseguir fichar a Mbappé

Todo comenzó con un vídeo en las redes sociales y las fichas de dominó que van cayendo son cada vez más grandes. "¿Va a fichar a Mbappé, Florentino?", le preguntaba un seguidor merengue al máximo dirigente en la calle. "Sí, pero no este año", apuntaba Florentino Pérez descartando su llegada al Real Madrid el verano de 2023. Desde ese instante, Kylian ha avisado de forma escrita que no activará el año opcional de su contrato con el PSG, aunque también ha desmentido que se vaya a marchar del equipo este verano. ¿Qué cree Manolo Lama que debe hacer el presidente? Lo expuso en 'El Partidazo de COPE'.

El Real Madrid insiste: no va a fichar ni a Mbappé ni a Harry Kane El conjunto blanco cerrará sus fichajes para la próxima temporada con la llegada de Joselu, según informó Melchor Ruiz, en El Partidazo de COPE. 13 jun 2023 - 23:57





El Real Madrid ya ha fichado a Fran García y Bellingham y recuperado a Brahim y ha visto como Benzema, Asensio, Mariano y Hazard ya no pertenecen a la entidad madridista. Según informó Melchor Ruiz en 'El Partidazo de COPE', no se esperan más movimientos que el de Joselu Mato para reforzar la posición de delantero centro. Pero lo más importante que contó en el programa de este martes es que los blancos no tienen en su mente pujar por Kylian Mbappé o Harry Kane. Es decir, no se contempla la búsqueda de algún jugador que supla la marcha de Karim.

El Real Madrid tiene claro que el delantero debe comprometerse por escrito para empezar a plantear algo a partir del 1 de enero. No hay una certeza total de la situación, pero lo cierto es que la llegada de un nueve de referencia quedó paralizada días atrás. Mbappé ha sido objetivo madridista durante muchos años, tal y como ha quedado demostrado, pero la entidad opta por esperar y valorar todas las opciones. Así lo contó Melchor Ruiz en 'El Partidazo de COPE' durante el programa de este martes, en el que el protagonista volvió a ser el jugador galo.

Lo que Florentino Pérez tiene que hacer

Todo hace pensar que Kylian Mbappé piensa en blanco. El delantero está cansado de seguir en el conjunto parisino, donde entiende que es la estrella de un proyecto a la deriva. En el verano de 2022 ya dijo verbalmente al club que no va a ejecutar la renovación con la entidad francesa hasta 2025, por lo que en el 2024 acabará su contrato y será libre para fichar por el equipo que quiera. La entidad presidida por Florentino Pérez no tiene entre sus planes fichar este verano al galo, pero Manolo Lama explicó de esta manera en 'El Partidazo de COPE' cómo cree que debe actuar el presidente.

El Real Madrid solo podría dar el paso si el futbolista trae un precio para poder abandonar el Parque de los Príncipes. Él mismo explicó que va a jugar la próxima temporada con la camiseta del PSG y en Valdebebas, pese a lo sucedido en el pasado, le creen. Si Kylian quiere jugar de local en el Santiago Bernabéu, tendrá que manifestarlo públicamente y hacer grandes esfuerzos para que vaya adelante la operación. En la cúpula del club blanco tienen muy claro que el delantero francés está llamado a dominar el fútbol mundial la próxima década y no se cierran en banda, aunque no vean el movimiento para este verano.

