Lo que debe de hacer el Real Madrid con Mbappé, en el Tiempo de Opinión: "Florentino debe esperar"

El futuro de Kylian Mbappé está en un punto muy difícil. Las relaciones del delantero francés con su club parecen absolutamente rotas en este momento, pero a la vez, el propio Kylian aseguró que jugará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Todo ello provoca una coyuntura muy difícil para la tercera persona de este triángulo: el Real Madrid. En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE analizamos lo que debería de hacer el club blanco en esta situación tan difícil.

El director del programa, Juanma Castaño, ve cosas que no le gustan en Mbappé. "Veo a Vinicius con un respeto máximo al Real Madrid. No le veo decir, veremos qué pasa el año que viene... Mbappé está así con un club que le paga lo que le paga", señaló Juanma Castaño. Para él, ese es el principal problema a la hora de fichar al francés.

"Hay una historia que me deja esto... si acaba en el Madrid, ¿seguirá siendo así de liante? Es un jugador muy problemático. A los dos años va a pedir o una ampliacón, o que traigan a este, o que me voy al City o que me voy al United. Yo a Haaland no lo veo así, no es liante", añadió al respecto Juanma.

Manolo Lama está en una posición parecida. Y tiene una solución. "El equipo favorito de Kylian Mbappé es el Kylian Mbappé Fútbol Club. Él es una máquina de hacer dinero. Va a buscar el dinero. Tardando está Florentino de no firmar a Mbappé una claúsula penalizadora con una cifra multimillonaria porque hasta el verano que viene... a saber", dijo al respecto Lama.

Para Tomás Guasch, el Real Madrid no puede entrar a una subasta. "Si yo puedo esperar un año y no dejarme 200 millones lo hago. La jugada de Mbappé es clarísima, yo voy a estar pero no voy a seguir. O me vende o me aguanto y me voy gratis", señaló el comentarista de El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego.

La opinión de Poli Rincón y Manolo Sanchís: "El Madrid necesita a un 9"

Poli Rincón aseguró que él está tranquilo. Y que le entra la risa con este asunto, porque cree que el Madrid necesita más fichajes sí o sí. "No me fío de Mbappé. El Madrid necesita siete futbolistas, tres más aparte de los que van a venir. Mira a ver qué tiene el City, el banquillo, los que optan a ganar la Liga, hay que hacer un repaso en lo que tiene el Madrid. Dime si te juegas la temporada con lo que tiene ahora mismo en la plantilla", dijo Poli.

Con esto, Manolo Sanchís aseguró que el asunto de Mbappé le provoca sentimientos contradictorios: "Lo que creo que no se puede permitir el club es caer el mismo error con Mbappé. Si viene, vendrá y vendrá, no habrá medias tintas. Quién no quiere tener a Mbappé en su equipo. Lo que ocurrió el año pasado fue una herida que tiene con Mbappé, necesitamos que esto ocurra de una manera distinta".