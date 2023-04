Manolo Lama entra con fuerza en El Partidazo de COPE: "Aquí está Lama... y la 'Decimoquinta', en camino"

"Aquí está preparado Lama... y la 'Decimoquinta' ya está en camino". El arranque del Tiempo de Opinión de este miércoles en El Partidazo de COPE por parte de Manolo Lama no pudo ser más prometedor.

Tras la victoria por 2-0 del Real Madrid al Chelsea en la ida de los cuartos de final, y con un buen partido de los de Carlo Ancelotti, se dispara el optimismo. "Ahora ya ha empezado lo bueno. Estaremos de acuerdo en que me parece corto el resultado para la superioridad del Madrid", analizó Lama.

El Chelsea se va "decepcionado"

El dato que aportó Pedro Martín es una perfecta radiografía de la temporada del Chelsea. Sumando los partidos de todas las competiciones en la presente temporada, el Chelsea ya tiene más derrotas que victorias (15 triunfos por 16 derrotas).

Es un Chelsea respaldado y construído con una inversión millonaria que no está resultando como se esperaba. "No puede haber una inversión más tirada a la basura", puntualizó Pedro Martín. Para ejemplo, el fichaje del ucraniano Mudryk: un futbolista que costó en torno a los cien millones de euros y no jugó un solo minuto en un partido tan importante como el del Santiago Bernabéu.

"No sé si realmente ha tirado el dinero o no sabe hacer una utilización del equipo conveniente", reflexionó Juanma Castaño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para decepción, la de Frank Lampard. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador del Chelsea reconoce marcharse "decepcionado" del Bernabéu porque "no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido" y reconoce que el equipo "no ha estado a la altura en momentos determinados".

Que la eliminatoria esté abierta o no va a depender de la fe que tenga el Chelsea y de lo que puedan aportar. Lampard indica que el equipo va a necesitar un 'extra', y hacer un gran partido. Además de la fe, contarán con el apoyo de la afición.

Lampard tuvo elogios para Vinicius. Dijo que el brasileño "es un problema para cualquier equipo" y por ese motivo había planteado un sistema de coberturas para minimizar el ataque del extremo brasileño.

Audio





Por último, comentó que la tarjeta roja a Chillwell no la esperaba tan pronto y que eso condición al desarrollo del resto del partido.

La predicción de Lama para la vuelta

Manolo Lama se muestra muy tranquilo con el Real Madrid de cara al duelo de vuelta en Stamford Bridge: "También pienso que el Real Madrid va a ganar en Stamford Bridge, no hay color entre uno y otro equipo. ¿Acaso pensáis que en seis días el Chelsea va a ser el de hace tres años?".

El Chelsea - Real Madrid se juega el próximo martes 18 de abril a las 21 horas, y será retransmitido por Tiempo de Juego.