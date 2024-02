Manolo Lama detalla los puntos negros del Atlético de Madrid tras caer contra el Athletic: "Lo paga"

El Atlético de Madrid cayó este jueves ante el Athletic de Bilbao en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey jugado en el Metropolitano (0-1). Berenguer, de penalti, fue el autor del único gol del partido, que le da a los de Valverde una ventaja que puede ser clave en el partido de vuelta que se se disputará el jueves 29 de febrero en San Mamés. El ganador se enfrentará en la final al ganador de la otra semifinal, disputada entre el Mallorca y la Real Sociedad, que empataron este martes a cero en San Moix.

El partido empezó con la sospresa de Morata y la titualidad de Memphis. Antonio Ruiz informó que el delantero español había sufrido unas leves molestias tras el entrenamiento de este miércoles y por eso Simeone solo pudo sacarle en la segunda parte.

El error de Reinildo, clave en el partido

Los rojiblancos cayeron por culpa de un grave error de Reinildo, que en la misma jugada tuvo dos errores consecutivos: primero estuvo a punto de perder la pelota casi en área pequeña y a los pocos segundos acabó haciendo un claro penalti con una patada a Prados que pudo costarle incluso la tarjeta roja. Berenguer aprovechaba el fallo del defensa, que acabaría siendo cambiado por Hermoso al descanso, para adelantar a su equipo y dar una ventaja importantísima de cara a la vuelta.

MADRID, 07/02/2024.- El jugador del Athletic Álex Berenguer celebra con sus compañeros el primer gol conseguido durante el partido de ida de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Martín





El Atleti no fue peor que el Athletic de Bilbao y contó con varias ocasiones de gol, una de ellas con un fallo de Aguirrezabala que no aprovechó Memphis; un par de Morata con un disparo con la rodilla y otra con un cabezazo que se marchó rozando el palo derecho; y otra que saca Lekue debajo de los palos, justo cuando el delantero del Atleti estaba a punto de marcar a puerta vacía.

Por su parte el Athletic hizo un gran trabajo defensivo para frenar al Atlético. Sin Nico Williams, que no pudo recuperarse de su lesión, tuvo que basar todo su juego en la defensa para poder llevarse al final el encuentro. Las dos ocasiones más claras fueron el penalti marcado por Berenguer y otra oportunidad de Villalibre, que no aprvechó para marcar el segundo. Aunque tuvo varias llegadas a través de contragolpes, se vieron ahogados por un Atlético de Madrid que acosó durante toda la segunda parte el área del equipo vasco.

MADRID, 07/02/2024.- El centrocampista brasileño del Atlético de Madrid Samu Lino durante el partido de ida de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca





Manolo Lama analiza los puntos negros del Atlético

En El Partidazo de COPE analizamos la victoria del Athletic en el Metropolitano y Manolo Lama quiso señalar cuáles son los puntos negros del equipo del Cholo Simeone. En primer lugar, habló del mal momento de su gran estrella: "Griezmann no es Griezmann, aunque sea el mejor del equipo y tenga gran calidad. Le he visto poco activo; al final se ha al tirado a extremo izquierdo porque no quería combinar, no estaba agresivo y eso lo paga el Atleti".

Además, también señaló el grave problema que tiene durante esta temporada con sus centrales, señalados por su mal juego y por las continuas lesiones de futbolistas como Giménez: "Tiene un problema con los centrales, con carencia técnica individual, pongas al que pongas y Valverde lo sabe porque les han presionado a todos. Da igual que juegue Giménez, Reinildo, Savic... tiene un problema. Quiere dar salida limpia desde atrás y eso provoca numerosos fallos por culpa de los mal que sacan la pelota sus centrales".

Por último, a pesar de la derrota del Atleti, Manolo Lama sigue viendo con opciones a los de Simeone: "La eliminatoria no se ha acabado, el Atlético parte en desventaja y el Athletic tiene la ventaja del campo y de la afición pero mete uno el Atleti y es otro partido".

