Manolo Lama destaca el mal estado de forma de los jugadores del Madrid en la Eurocopa: "Castigados"

Estamos llegando a la fase final de la Eurocopa y Manolo Lama ha hecho una observación que muchos aficionados no se habían planteado. El Real Madrid, que ha llegado muy exigido físicamente al final de la temporada, es uno de los equipos que más jugadores aportan a la Eurocopa: Bellingham, Carvajal, Joselu, Nacho, Lunin, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Rüdiger, Kroos y Modric (sin contar a Mbappé). Un total de doce jugadores que para Manolo Lama no están dando la talla, sobre todo en lo físico.

¿Qué les pasa a los jugadores del Real Madrid?

La gran carga de partidos a la que los jugadores merengues han estado sometidos ha supuesto que su inicio en esta Eurocopa haya sido algo complicado para algunos de ellos. Debemos tener en cuenta que la mayoría de jugadores son esenciales en sus equipos nacionales, lo que provoca que su aparición en el once inicial sea esencial para sus intereses como país.

Kroos y Rüdiger, primeros de grupo con Alemania

Los dos jugadores germanos han sido titulares en los tres partidos y son esenciales en el once inicial de Nagelsman. El veterano mediocentro del Real Madrid está mostrando el nivel al que nos tiene acostumbrados, aunque no deja de ser cierto que está muy bien acompañado por sus compañeros.

Por otro lado, el defensa central sigue igual que terminó su temporada con el Real Madrid, intratable. Es el jugador merengue que menos ha bajado el nivel durante estos tres primeros partidos y junto a Tah ha formado una pareja defensiva muy sólida.

Tchouaméni, Camavinga y Mendy, irrelevantes con Francia

Este podría ser el caso que más preocupase a los aficionados del Real Madrid. Los dos medios del Real Madrid y el lateral izquierdo están teniendo un protagonismo nulo en los resultados del equipo. Mendy no ha disputado ni un solo minuto durante la fase de grupos, Camavinga no es titular y Tchouaméni ha jugado los dos últimos partidos desde el once inicial de Deschamps, pero se nota la falta de ritmo tras haberse recuperado de una lesión que le impidió jugar la final de la Champions en Wembley.

Didier Deschamps habla con Eduardo Camavinga | EFE





El único que se ha dejado ver un poco más con Francia ha sido el nuevo jugador del conjunto merengue, Kylian Mbappé. El delantero se fracturó la nariz en el primer partido y no pudo disputar el segundo. En este tercer encuentro, el galo no ha parado de pedir el balón y ha sido el encargado de anotar el único gol de Francia desde los once metros, aunque ha estado lejos de ser una de sus mejores actuaciones. Este gol ha sido su primer tanto en una Eurocopa.

Carvajal, Joselu y Nacho, situaciones muy dispares en España

El lateral derecho de la Selección española sigue un camino parecido al de Rüdiger, aunque él si descansó en el tercer partido frente a Albania para evitar una posible sanción para los octavos de final. Nacho, que comenzó como titular el primer partido ante Croacia, no ha podido jugar por unas molestias que le han apartado del listado final contra Italia y Albania.

Dani Carvajal, Nacho Fernandez y Joselu | EFE

Y en cuanto a Joselu, el delantero pudo disfrutar de la titularidad ante Albania y a pesar de intentarlo en varias ocasiones, no pudo perforar la portería de Albania. Dani Carvajal sería el único jugador que está siendo capaz de mantener el mismo nivel con la Selección que el que tuvo en la temporada con su equipo (además de Rüdiger).

Lunin, de titular a suplente

Un mal partido del guardameta ucraniano contra Rumania ha condicionado su condición de titular y su entrenador ha decidido relegarle a la suplencia. A favor del guardameta, la defensa ucraniana fue la gran responsable de esta goleada (3-0).

Modric, prácticamente eliminado

El mediocentro fue protagonista en el enfrentamiento contra Italia con un gol que casi les otorga la clasificación como segunda de grupo, pero un tanto de Italia en el 98' empató el partido y dejó a Croacia como tercera de grupo con solamente dos grupos. Las posibilidades de Modric para clasificarse a los octavos de final son ínfimas.

Bellingham, un fantasma en una mediocre Inglaterra

El jugador inglés corre sin descanso, pero sin sentido. Southgate tiene una de las mejores Selecciones de la Eurocopa y no es capaz de hacer jugar a su equipo. La disposición de algunos jugadores en el terreno de juego está siendo tema de debate en los medios ingleses, como por ejemplo la de Foden. Por nombres, los ingleses son uno de los favoritos para conseguir este trofeo, pero por juego están muy lejos de poder conseguirlo.

Arda Güler, un caso inexplicable

El joven turco del Real Madrid fue una de las sensaciones de la primera jornada de la Eurocopa. De hecho, su golazo por la escuadra ayudó a Turquía a conseguir su primera victoria y además le sirvió para arrebatar a Cristiano Ronaldo el récord de jugador más joven en anotar en este campeonato. Lo más sorprendente es que su entrenador le dejó en el banquillo en el enfrentamiento contra Portugal. Todavía está por ver lo que sucederá en el tercer partido, pero todo apunta a que será titular e importante para Turquía durante el resto de la Eurocopa.

