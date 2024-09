Manolo Lama compara la forma de ganar del Atlético con el Real Madrid y el Barcelona: "Los grandes ganan así"

El Atlético de Madrid no hizo buen partido en Balaídos, pese a salir con los tres puntos. El equipo ganó gracias a un gol de Julián Álvarez en el minuto 90, en un partido donde el protagonista fue Jan Oblak, que realizó, al menos, dos paradas decisivas que le impidieron al Celta ponerse por delante en el marcador.

Simeone fue claro en sus declaraciones post partido: "Necesitamos mejorar", dijo con claridad el 'Cholo', pensando en el derbi del próximo domingo frente al Real Madrid: "Seguramente que nuestro estadio nos dará el domingo la energía que se necesita".

LALIGA Gesto de sufrimiento de Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid

Tras reconocer la necesidad de jugar mejor, Simeone precisó que el equipo "todavía necesita jugar mejor ofensivamente. Tenemos un paso por hacer que hay que mejorarlo", reconoció en Dazn.

Puso en valor haber vuelto a terminar con la portería a cero, el buen trabajo "en la parte defensiva" pero recalca con cierta preocupación la necesidad de afinar del centro del campo hacia arriba.

Simeone no fue el único en hacer autocrítica. Jan Oblak también entonó el 'mea culpa' por la imagen y el juego del equipo frente al Celta de Vigo. "No hemos estado del todo bien, pero hay cansancio. No hemos entrado del todo bien, pero no pasa nada si ganas... pero no podemos permitirnos estas cosas porque nos pueden castigar", destacó también al finalizar el encuentro, en palabras recogidas por el micrófono inalámbrico de Antonio Ruiz.

LAMA RECONOCE EL MAL PARTIDO DEL ATLÉTICO

El sentir general del equipo de comentaristas de este jueves en El Partidazo de COPE era el mismo que el de los protagonistas del conjunto rojiblanco.

La forma de ganar del Atlético de Madrid recordó a algunas victorias recientes, como la del Real Madrid en Liga de Campeones frente al Stuttgart, en la que Courtois salvó al Real Madrid de ir perdiendo al descanso, o algunas de las victorias poco vistosas que le llevaron al Barça de Xavi Hernández a ganar LaLiga hace dos temporadas: "Vuelve el Oblak que gana partidos", decía Antonio Ruiz.

CORDONPRESS Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid. CORDONPRESS

Pero para Manolo Lama, la forma de ganar en la noche del jueves al Celta en Balaídos está dentro de lo previsto con este Atlético de Madrid: "Yo ya lo avisé".

Para Lama, "el Atlético de Madrid ha ganado el partido como lo gana a veces el Barça o el Real Madrid; es decir: hay que ganarlos. El Real Madrid no mereció ganar en Anoeta y ganó con tres palos y buenas paradas de Courtois". Y recuerda que "las Ligas se ganan así".

Reconoce que "el Atlético no ha merecido ganar y en eso estamos todos de acuerdo. Y desde principio de temporada os dije que váis a volver a ver la versión más 'cholista del Atleti'. Porque el entrenador tiene cada día más claro, te guste o no te guste, que para acercarse más al título los cimientos se ponen defeniendo tu portería".

"Oblak ha estado inmenso y les ha salvado con dos paradones. Pero es que esto es lo que vamos a ver. Y no será porque faltaban delanteros. Ha habido un momento en que había cinco delanteros en el campo", precisó el periodista de Cabra.

EL OTRO GRAN DEBATE: JULIÁN ÁLVAREZ

CORDONPRESS Julián Álvarez celebra el gol marcado frente al Celta de Vigo en Balaídos

El otro gran debate en El Partidazo de COPE en torno al Atlético de Madrid está en la delantera: ¿debe ser titular Julián Álvarez? ¿Está justificado que Simeone le haya dado hasta el momento tan pocas titularidades?

Lama tiene muy claro el papel de 'La Araña' esta temporada: "Julián Álvarez es el delantero para los partidos de verdad". Por eso cree que el delantero argentino será titular frente al Real Madrid: "¿Quién va a jugar el domingo? Julián Álvarez. Cuando acabe la temporada y se vean los minutos de todos, no tengáis duda de que Julián Álvarez va a estar entre los que tengan más minutos de todo el equipo", sentenció.