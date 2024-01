El email que el hijo de Negreira envió a los árbitros que dejaron de contratar sus servicios

El Partidazo de COPE sigue desgranando las declaraciones de los 21 árbitros llamados por el 'Caso Negreira' ante la Guardia Civil. Hay 1130 folios en la pieza que se encuentra en manos del Juez Aguirre.

De los 21 declarantes, 12 ya no se encuentran en el arbitraje en activo. Hay nueve que todavía tienen alguna vinculación con la Federación Española de Fútbol.

Todos tienen un denominador común: ninguno sabía que los Negreira cobraban del Barcelona. Todos aseguran haberse enterado a través de la prensa. Todos manifiestan que Negreira jamás les insinuó nada sobre interferir en ningún resultado. Y los 21 manifiestan que los pagos al Barcelona no interfirieron en la integridad de la competición.

Del hijo de Negreira, hay una información que se ha obviado: que además de llevar con su coche a los árbitros al Camp Nou, también los llevaba al campo del Espanyol, al campo del Girona e incluso algún cliente que tenía de Segunda División, les llevaba a los campos del Nástic de Tarragona y del Girona.

El email de Negreira a los árbitros que dejan de contratar sus servicios

El Partidazo de COPE publicó el email que le manda a los árbitros que dejan de contratar sus servicios cuando se destapa el escándalo. Es curioso cómo en ese email se desvincula y se desmarca totalmente de su padre. Dice que "la opinión pública ha confundido informes técnicos con espionaje o preparación mental con persuasión e influencias corruptas".

Además, el email termina con la siguiente frase: "Pienso seguir confiando en las personas que lo hice siempre. En una, en concreto, tal vez no confíe pero eso es un tema familiar. Por cierto, por si todavía no te has dado cuenta, «yo tampoco soy Negreira»", concluye.