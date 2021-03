Luis De la Fuente, en COPE: "En 2019 Italia nos ganó con malas artes, fue tremendo como nos dieron"

Luis De la Fuente, seleccionador español sub-21 ha pasado por El Partidazo de COPE en la previa del segundo partido de La Rojita en el Europeo tras ganar a Eslovenia por 0-3. Este sábado el rival será Italia la única selección que ganó a la actual campeona en la pasa edición en 2019.

"En el 2019 nos ganaron con unas artes un poco raras. Fue tremendo como nos dieron. Hicimos la primera media hora fantástica y a partir de ahí fue tremendo el acoso y derribo a nuestros jugadores. Y terminaron con once", recuerda De la Fuente para el que "el estilo italiano es de mucha calidad con fuerza. Dominan el otro fútbol, nosotros no tenemos esa facilidad para hacerlo y no nos gusta. Tiene buenas individualidades, pero destaca por su bloque poderoso".

Luis de la Fuente: “Es una final, podría ser decisivo" La Sub-21 quiere dejar en el camino a una rival. Brahim: "Queremos hacer algo grande y poder ganar el título". 26 mar 2021 - 18:46

Para el encuentro es duda Brahim. Sobre su estado de salud comenta que "ha medio entrenado, tiene alguna molestia y esperaremos a mañana para tomar la decisión. Está muy motivado porque jugará contra compañeros suyos en el Milán. Confíemos en que pueda estar”.

Preguntado por la lista de los Juegos Olímpicos comenta que "en el mes de junio será la definitiva. Hay que dar una prelista a primeros de junio y la definitiva creo que es el 30 de junio. Son 18 jugadores más cuatro suplentes que solo podrían participar en caso de lesión de un compañero. No va a ser fácil, va a ser complejo. Tenemos la Eurocopa absoluta y hay jugadores que pueden enlazar ambas".

La gran pregunta sobre ella es si estará Sergio Ramos: "No sé si va a estar. Afortunadamente hay tantos futbolistas y tan buenos que siempre surgen inconvenientes. Hay que esperar hasta el último momento. No nos vamos a equivocar seguro. Uno de la Eurocopa va muy justo a los Juegos".