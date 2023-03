'Luis de la COPE': sus inventores en Twitter son 'lovers' de El Partidazo de COPE

El Partidazo de COPE charló con los dos 'inventores' de un mote que se ha hecho absolutamente viral en las últimas horas, especialmente en la red social Twitter. 'Luis de la COPE' nace de un aficionado al deporte que se llama Israel y de su amigo Dani, que decide escribir un tuit horas después con el mote a Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador de fútbol.

"Nos atribuye un poder fantástico en COPE"

Juanma Castaño ironizó sobre la idea de estos dos aficionados: "La idea nos parece brillante, y nos atribuye a nosotros, a la Cadena COPE, un poder fantástico que es el de nombrar seleccionador y que sea nuestro monigote. Y lleva a los jugadores que nosotros queremos y se pone con nosotros cuando nosotros queramos".

El primer tuit con el apodo 'Luis de la COPE' data del 17 de marzo, el día en que Luis de la Fuente hace su primera lista de convocados. Lo cuenta Dani, su autor en Twitter, que atribuye a su amigo Isra la idea: "En Twitter, fui el primero que lo dijo, sin duda. Siempre ante de las listas jugamos haciendo nuestras convocatorias. Salió lo de Luis de la COPE y el mote me hizo gracia. No iba Gabri Veiga, que me gusta mucho, y lo escribí. La bola se hizo grande... y hasta hoy", explicó el tuitero.

Su amigo Israel confesó que "me lo inventé sin maldad ninguna". Además, ambos se reconocieron seguidores tanto de Tiempo de Juego como de El Partidazo de COPE.

"¿Y no os da pena?", preguntó Castaño: "Se viene abajo el concepto de 'haters', ¡sois 'lovers'!"

El día anterior, durante la retransmisión del Escocia - España, Paco González ya comentó en Tiempo de Juego la circunstancia de que 'Luis de la COPE' era Trending Topic en Twitter, aprovechando la primera derrota de la Selección Española durante el mandato de De la Fuente.