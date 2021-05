Luhay Hamido, en COPE: "Queremos recuperar la normalidad, lo más importante es mantener la concordia en Ceuta"

Luhay Hamido, presidente del Ceuta, ha pasado este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE para contarnos cómo se está viviendo la crisis migratoria en la ciudad.

?? La crisis de inmigrantes de Ceuta está dando la vuelta al mundo



??? Hablamos con Luhay Hamido, presidente del @ADCeuta_FC, para conocer como está la situación en la ciudad#PartidazoCOPEhttps://t.co/UknBAnLQlh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 19, 2021





“Estoy bien, intentando llevarlo de la mejor forma posible para transmitir tranquilidad y esperando que se solucione lo más pronto posible”, explica el máximo mandatario del conjunto ceutí. “Han aparecido cosas que si están pasando y otras que no son así. Para nosotros lo más importante es mantener la convivencia y que no se cree discordia entre los que vivimos aquí, independientemente de la religión y la raza. Desde hace muchos años convivimos cuatro culturas. Es un tema político que debe arreglar Europa, los que nos queremos salir perjudicados somos las personas que vivimos en Ceuta”, asegura.

Para Luhay lo más importante es que se asegure la convivencia en la ciudad y se recupere la normalidad: “Hay diferencias muy grandes entre un éxodo y una estrategia con tintes de invasión. Esto no sé lo que es. La preocupación existe, pero tengo que felicitar a la ciudad, a los militares, a Cruz Roja… por estar a la altura de la situación”.

“Han devuelto a alguno más de 4.000. No sé que les han prometido para arriesgar así su vida, pero muchas cosas no son ciertas. No lo entiendo. Le estamos dando de comer al que lo necesita, pero mucha gente ha tenido problemas en las devoluciones y escuchaban cosas como que venían a conquistar o que la próxima vez vendrían armados… y la gente tiene miedo. Al final es un tema de un chantaje y nosotros lo que queremos es vivir tranquilos y que impere la cordura entre los dos países. No tenemos industria y dependemos del comercio entre Marruecos y España”, continúa.

Además, desvela un incidente desafortunado que sufrió con algunos de los migrantes: "Había un chico dentro del club le ayudamos y le dimos de comer… luego pasó otro grupo, me destrozaron la moto y se colaron en un local cercano a la sede del club. Hay gente que viene a buscar una vida mejor y otros que tienen otras intenciones y que van arrasando por donde pasan. Eso fue ayer. Hoy las fuerzas y cuerpos de seguridad ya metían en furgonetas a los que armaban escándalo y se los llevaban. Se nos ha olvidado también que estamos viviendo una pandemia y no sabemos quién entra y quién sale. Esto es algo que tiene que tratar toda Europa. Una de las mayores fortunas del mundo es la del rey de Marruecos y no entiendo cómo su gente tiene que pasar hambre”.

Sobre el tema deportivo cuenta que “el domingo a las 12 juega el equipo. Dentro del deporte lo importante es que tenemos un playoff y los chicos han entrenado con tranquilidad. Está el runrún, que es normal, pero de momento hemos tenido normalidad. Ya solo queda que se calme la cosa”.