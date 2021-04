La lucha de Antonio Estévez contra el Covid-19: "Mi lema es que está prohibido rendirse"

Antonio Estévez, compañero de Deportes COPE Galicia se recupera tras pasar tres meses en la UCI por el Covid. Entro el día 3 de enero y salió el pasado miércoles santo. Este jueves ha estado en El Partidazo de COPE para contar cómo se encuentra y cómo ha sido la experiencia en el hospital.

"Estoy progresando cada día poco a poco. Me han dicho que lo peor ya ha pasado y me queda por delante un largo proceso de recuperación. Estoy en la planta de neumología en un hospital de Vigo y sin fecha de salida. He estado 89 días en la UCI, dos terceras partes de ellos sedado. Mi situación fue por momentos crítica, muy delicada, me afectó al sistema pulmonar y gracias a una maquina que oxigena la sangre he podido contarlo", explica Antonio.

"La suerte que tengo es que no he sufrido daño neurológico, cuando desperté pensaba que llevaba tres días dormido y me dijeron no, tres meses. Ves tu cuerpo rodeado de aparatos que luchan para salvarte la vida. Sedado era la persona más feliz del mundo. El drama lo han vivido los médicos, mis amigos y mi familia que eran conscientes de que la situación era muy crítica. Me han dicho que en determinados momentos hubo que cambiar el tratamiento porque no reaccionaba. Hoy he ido de la ventana a la puerta de la habitación y he vuelto rendido a la cama… mi lema es está prohibido rendirse", continúa.

Además, recuerda cómo pasó todo. "Me hice una PCR el 23 de diciembre, el 24 me dicen que soy positivo y tengo que guardar cuarentena domiciliaria. Empieza a subir la temperatura, a saturar niveles de oxígeno, me llaman del hospital, me meten en UCI y se van sucediendo los acontecimientos".

Persona querídisima en la ciudad, Antonio ha sido nombrado Vigués Distinguido del 2021, la máxima distinción que otorga la ciudad. "Por fortuna he recibido bastantes premios, pero que te lo reconozcan en tu propia ciudad ha sido un chute de adrenalina", asegura.

Por El Partidazo, también ha pasado el alcalde de Vigo Abel Caballero que ha querido mandar un cariñoso saludo al periodista de la Cadena COPE: "Aguantó como un campeón, es una persona muy querida y es emocionante escucharlo. El premio es un reconocimiento muy merecido por sus 45 años de su trayectoria profesional. Aquí la gente le llaman el maestro, le tienen un enorme afecto y respeto y para mi fue un honor. En verano cuando esté mejor se lo entregaremos personalmente”.

Conozco a todo el mundo. Cuando desperté era el día 1 de mi nueva vida.