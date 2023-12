Los gestos que Luis Aragonés no habría permitido a Griezmann: "Es su manera, pero..."

El Atlético de Madrid celebró contra el Getafe una cifra histórica para el club rojiblanco. Y es que según las estadísticas de LaLiga Antoine Griezmann, con su doblete ante el equipo azulón, igualó los 173 goles anotados por Luis Aragonés.

El que fuera jugador y entrenador del Atlético era el máximo goleador del equipo y el francés primero le igualó. Y por ello este miércoles hemos hablado con Luis Aragonés, hijo de la leyenda del club presidido por Enrique Cerezo.

Para Pedro Martín, Griezmann suma dos goles menos

Sin embargo, para Pedro Martín, Antoine Griezmann habría marcado 171 tantos como jugador del Atlético de Madrid y no habría igualado a Luis Aragonés. Y es que según el hombre de las estadísticas de Tiempo de Juego LaLiga contabiliza al futbolista francés dos goles en propia puerte de un rival: contra el Córdoba y amte el Espanyol.

En el partido ante el conjunto andaluz "el lanzamiento de Griezmann iba claramente fuera", afirmaba Pedro Martín a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Y agregó sobre el gol contra el equipo catalán: "Es un centro lateral que no toca en Griezmann, sino en Enzo Roco defensa del Espanyol".

Pero al contrario que Pedro Martín, LaLiga da validez a las estadísticas y goles a través de las actas que redactan los colegiados. Algo que rechaza con rotundida nuestro analista.

"Ya lo expliqué: el acta del Zamora - Villarreal, el segundo gol del Villarreal había sido de Reina, el portero. Así que seguid haciendo caso de las actas", afirmó 'Pedrito' sobre la escasa veracidad que deberían tener las actas para las estadísticas.

Los goles que Pedro Martín si adjudica a Griezmann

El analista de datos de Tiempo de Juego fue más allá poniendo de ejemplo dos goles que él atribuye a Griezmann y LaLiga no. "El árbitro se le dio a un jugador del Elche en propia puerta, y yo se lo doy a él", afirmaba Pedro Martín sobre un gol que marcó Griezmann con la camiseta de la Real Sociedad frente al Elche. Aunque este tanto no influye en el récord de Luis Aragonés.

Pero sí cuenta uno contra el Girona que otra gente no: "El balón golpea en el largero, después en Gorka Iraizoz y el balón entra en la portería. Ese gol muchísima gente no se lo adjudica al francés, sino al portero del equipo catalán".

Luis Aragonés, hijo de la leyenda, en El Partidazo de COPE

Luis Aragonés, hijo de la leyenda del Atlético de Madrid, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE y habló de las cifras goleadores de Antoine Griezmann. "Creo que llegará el momento en el que Griezmann supere a mi padre y será un momento muy especial para el Atlético de Madrid", empezó comentando.

Luis Aragonés y Antoine Griezmann son los máximos goleadores de la historia del Atlético de Madrid.

"Entre unos y otros no habéis dejado que se me pasara este tema", comentó entre risas a José Luis Corrochano. Y añadió: "Tengo que pedir perdón a Griezmann porque me pidió una camiseta de mi padre para homenajearle y no se la pude prestar. No tenemos prácticamente nada en casa y como anécdota queda una petición que me hizo el Atlético para el museo".

