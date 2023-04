Los árbitros valoran parar LaLiga ante la ola de hostilidad

Los árbitros de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank podrían parar la competición. Según informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, los árbitros se han reunido este lunes para decidir si paran en señal de protesta por la ola de hostilidad y la agresión ayer a un árbitro de Ceuta por el padre de un jugador. En esta reunión telemática se ha visto que es información se estaba filtrando y han paralizado la reunión; por eso finalmente se tomará la decisión este martes.

La RFEF condena la "brutal agresión" a un árbitro en Ceuta Antonio Pozo, árbitro de Tercera División de la RFEF, fue "violentamente agredido" a la salida de un partido. La RFEF ofrecerá todo soporte legal para que pueda denunciar. 17 abr 2023 - 10:28

Los árbitros están siendo señalados, especialmente esta temporada, por las críticas de muchos de los equipos al considerar que hay continuos errores arbitrales pese al VAR. El último ejemplo es el partido de este domingo entre el Valencia y el Sevilla, en el que Del Cerro Grande no pitó una mano de Fernando dentro del área pese a que fue a verlo al VAR. Esta decisión provocó que Javier Solís, director corporativo, criticara duramente al árbitro afirmando que "Salimos absolutamente disgustados, cabreados, hemos vivido una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente por el penalti que nos han birlado, porque no hay otra palabra, es un robo, sino que además a cámara lenta porque ha estado el VAR por medio, ha ido el árbitro a verlo y con toda la soberbia del mundo le explicaba a nuestro capitán Gayà cómo estaba la mano".

Isaac Fouto ha informado que se piensa en parar todo el fúbtol por por las críticas foribundas, por los comunicados de los clubes, criticando deciciones acertadas, agresiones físicas en el fútbol base...

Agresión a un árbitro en Ceuta

Un grupo de jugadores del equipo juvenil del C.D. Polillas de Ceuta y familiares de éstos agredieron a un árbitro ceutí de categoría nacional al final del encuentro contra el Calavera sevillano, tras el que esperaron en la calle a la salida del colegiado para golpearle y causarle distintas heridas. Según informó este domingo en un comunicado la Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE), los incidentes se produjeron a última hora de la tarde del sábado con motivo del partido entre el Polillas y el Calavera, de la trigésima primera jornada del grupo IV de la División de Honor de Juveniles, en el campo federativo José Benoliel de la ciudad ceutí.



La RFFCE explicó que a la conclusión del encuentro, que acabó con victoria del equipo sevillano por 0-3 ante un conjunto ceutí que perdió matemáticamente la categoría la pasada semana, el colegiado Antonio Pozo se dirigía hacia su domicilio y en ese momento "fue acorralado por varias personas, tirándolo al suelo y siendo golpeado repetidas veces, causándole diversas heridas y magulladuras". La agresión, según informaron a EFE fuentes policiales, estuvo protagonizada por jugadores del equipo del Polillas y por familiares de éstos.



El colegiado se dirigió a un centro médico para ser atendido y posteriormente a la Comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia por lo sucedido, acompañado por el responsable de Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de Ceuta, Mohamed Ahmed, el presidente de la federación territorial, Antonio García Gaona, y varios compañeros del estamento arbitral.

Antiviolencia pide "responsabilidad"

La Comisión Antiviolencia hizo este lunes un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores implicados en la competición de fútbol, "ante el incremento de manifestaciones que cuestionan la actuación del colectivo arbitral", y recordó el compromiso de todos para evitar que se genere "un clima hostil en el deporte".



"Ante el incremento e indeseada repercusión de las manifestaciones e incidentes que ponen en entredicho la actuación del colectivo arbitral, la Comisión Permanente quiere apelar a la responsabilidad de todos los actores implicados en la competición", señaló en un comunicado tras la reunión mantenida hoy.



Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), en el mismo destacó que "entre sus cometidos, más allá de las sanciones propuestas a los infractores de la Ley 19/2007, tiene responsabilidad en materia de prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte".



"En este sentido, se recuerda el compromiso de todos a la hora de atajar aquellas conductas, manifestaciones o hechos que supongan crear y fomentar un clima hostil en el deporte", añadió.



Antiviolencia se expresó así después de las últimas críticas dirigidas a los árbitros tras la jornada de Liga, como las expresadas desde el Valencia después de perder con el Sevilla (0-2), cuyo director corporativo, Javier Solís, habló de "auténtica vergüenza y robo", y el comunicado emitido por La Ponferradina a la conclusión del encuentro contra el Burgos (2-2).



El Valencia se quejó de la actuación arbitral especialmente por no señalar una posible falta previa en el primer gol del equipo andaluz y un posterior penalti a favor del equipo local y el conjunto leonés expresó su "indignación por la incomprensible decisión del VAR", que le anuló en el descuento un tanto por fuera de juego.



También este fin de semana, al término del partido de división de Honor de juveniles entre el Polillas de Ceuta y el Calavera sevillano, un grupo de jugadores locales y familiares de estos agredieron al árbitro ceutí de categoría nacional, al que esperaron en la calle para golpearle y causarle distintas heridas.