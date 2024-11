Lopetegui niega 'tajantemente' que le dijera a Gerard Piqué que tenía que pedir perdón

Este lunes hablamos en El Partidazo de COPE de las palabras de Gerard Piqué sobre un polémico momento con la selección española, cuando el entrenador Julen Lopetegui y el capitán Sergio Ramos le pidieron que pidiera perdón por sus palabras después del referéndum en Cataluña. Juanma Castaño contó en el programa que había hablado con el actual entrenador del West Ham, que este lunes logró la victoria ante el Newcastle, y que le dijo que más adelante respondería a esas palabras del ex futbolista pero que negaba 'tajantamente' que le dijera a Piqué que tenía que pedir perdón. Además, le dijo que 'hay medias verdades que son peores que las mentiras absolutas'.

Este domingo pudimos escuchar un extracto de una entrevista de Gerard Piqué en TV3, donde alude a una de las consecuencias que le afectaron en el vestuario de la Selección Española por el referéndum de 2017 a favor de la independencia de Cataluña, el 1-O. El ex futbolista del Barcelona afirmó que después de ese día hubo una concentración con la Selección en Las Rozas. El central explicó que, cuando llegó, "me cogen el míster, Julen Lopetegui; y el capitán, Sergio Ramos; y me dicen: 'Gerard, tienes que pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña".

Entonces, Lopetegui le da un papel en el que tenían escrito "lo que tenía que decir, en una rueda de prensa. Me voy a la habitación, leo el papel, lo tiro a la basura, vuelvo a bajar y le digo que si quiere que dé una rueda de prensa, la hago mejor a mi manera".