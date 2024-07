Lara González lamenta la dura derrota ante Brasil en balonmano: "No hemos sido las guerreras"

La selección española femenina de balonmano ha debutado este jueves en Los Juegos Olímpicos con una abultada derrota.

Las guerreras han perdido por 29-18 frente a una Brasil que se ha mostrado fuerte en defensa, con su portera, Gabriela Moreschi deteniendo 14 de los 31 disparos que ha recibido.

España ha conseguido grandes logros durante los últimos años, se ha proclamado subcampeona del mundo en 2019, y dos veces subcampeona de Europa, en 2008, y en 2014. Además, las españolas saben lo que es conseguir una medalla olímpica, lo hicieron logrando el bronce en Londres 2012.

Lara González, presente en las platas de Japón 2019, y Hungría 2014, y capitana del combinado nacional, se ha pasado por el micrófono del Partidazo de COPE para analizar este duro resultado, y la manera de encarar lo que queda de torneo.





Un inicio extremadamente duro

La lateral izquierdo ha confesado que sienten "muchísima frustración", y ha admitido que no han estado a la altura del encuentro.

Seleccionador brasileño durante el España vs. Brasil

Lara no ha sabido explicar cuál ha sido exactamente el motivo del mal rendimiento del equipo: "No sé si ha sido un exceso de presión, pero lo que sí que está claro es que en ningún momento nos hemos sentido cómodas. Estábamos como muy crispadas, con muchísima tensión".





Aspecto táctico

La internacional, más allá de poner el foco en el factor mental, también ha analizado que aspectos tácticos debe cambiar la selección española de cara a los próximos partidos. Ha afirmado que: Sabemos que podemos fallar arriba. Habrá días que estemos menos acertadas, es parte del juego, pero lo que sí que sabemos es que no podemos fallar abajo, es ahí donde está el problema".

Seleccionador español durante el España vs. Brasil

Esta mejora defensiva es lo que más preocupa a la capitana: "Es superimportante que hagamos un buen repliegue defensivo. La defensa tiene que empezar por ahí. Tenemos que ser muy duras, un muro, para ayudar a nuestras porteras". Cuando esta carencia esté resuelta: "A partir de ahí ya construir el juego, pero no podemos fallar abajo" insistía la jugadora.





El próximo partido, una final

España se medirá el domingo a Angola, en un partido que tras este resultado, es una final. Lara González no tiene dudas de como debe afrontar la selección este partido: "Tenemos que hacer reseteo, lo bueno que tienen este tipo de competiciones es que en dos días vuelves a competir. Está en nosotras darle la vuelta a esto, aún no hay nada determinado".

Alexandra Cabral durante el España vs. Brasil Balonmano femenino

Como capitana tiene claro que debe pedirle a las chicas: "Sinceramente, lo único que quiero es disfrutar de esto, que tengamos respeto por todo el trabajo que hemos estado haciendo, porque nos lo merecemos, hoy no hemos sido nosotras, no hemos sacado nuestro gen de identidad, no es la cara, no son las guerreras, no hemos sido nosotras, creo que lo podemos hacer muchísimo mejor. Nos lo merecemos y nos tenemos que quitar esa mochila, ese exceso de estrés o presión, empezar a disfrutar, empezar a poner en juego nuestro sistema, y darle la vuelta".

También es consciente de por quién pedÍrselo: "Por nosotras, por toda la gente que ha estado durante todos estos años en el ciclo olímpico, todas las jugadoras que han estado durante la preparación".

Por último, afirma que afrontan cada partido de la misma manera, y ahora toca Angola, por ello deben ir: "A muerte".

