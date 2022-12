Koke, sobre la relación entre Gavi y Leonor en 'El Partidazo': "¿Te lo imaginas dando el discurso de Navidad?"

Este martes a las 20:00 horas, la Selección Española tiene una cita crucial en el Mundial de Qatar. Tras pasar a octavos como segunda de grupo, terminando la fase con una derrota ante Japón, España se mide a Marruecos en un partido que puede darle el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2022.

La tricampeona de Europa se la juega ante Marruecos, una de las revelaciones en Catar, invicta y con solo un gol encajado, y además con bastante talento en sus filas. Aun así, el teórico favoritismo, por potencial, experiencia y ranking, debe recaer sobre la 'Roja' que en este periplo iniciado en el verano de 2018 con Luis Enrique Martínez solo ha perdido un choque eliminatorio.

Dos días antes de la gran cita, uno de los capitanes de la Selección Española ha visitado en 'El Partidazo' de COPE. Koke Resurrección, centrocampista de España y jugador del Atlético de Madrid, ha estado cara a cara con Juanma Castaño, para analizar los primeros partidos de 'La Roja' en Qatar.

Durante la entrevista, Koke se ha pronunciado ante la posibilidad de que Luis Enrique se una alternativa al Cholo como entrenador del Atleti. Además, ha explicado si está teniendo contacto con algunos de sus compañeros durante el Mundial y con el propio Diego Pablo Simeone. Por otro lado, se ha sometido al test de Helena Condis, a través del cual hemos podido conocerle un poco más a él y a sus compañeros de vestuario.

Koke explica si hay vacile en el vestuario de la Selección con Gavi y Leonor

Uno de los momentos más icónicos de la entrevista ha tenido lugar cuando Juanma Castaño le ha preguntado si "hay mucho vacile en el vestuario con lo de Gavi y...", cuando el presentador de 'El Partidazo' no había terminado la pregunta, Koke no ha podido evitar comenzar a reírse, viendo venir el tema que se iba a tratar a continuación.

Tras un momento de broma entre ambos, Castaño le ha preguntado: "¿Le llamáis el principito? ¿Le ponéis galletas Príncipe encima de la mesa?" El capitán de la Selección ha negado ante ambas, entre risas, al tiempo que apuntaba: "Es un chaval espectacular, le hemos dicho si nos va a hacer una barbacoa con el Rey", provocando las risas de Juanma y añadiendo al instante que se trataba de una broma.

"El Rey cuando estuvo en el vestuario, la camiseta que se llevó firmada fue la de Gavi", recordaba el director de 'El Partidazo'. Ante esto, Koke apuntaba que al Rey "le gustaría Gavi", y aseguraba no saber si Don Felipe fue con un encargo concreto a por esa camiseta o no. "No me digas que no molaría una boda Real Gavi- Leonor", continuaba Juanma con la broma. "Sería algo cómico. ¿Te imaginas a Gavi dando el discurso de Navidad?", aseguraba Koke, cerrando el asunto.