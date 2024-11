El jugador que vuelve loco a Manolo Lama para jugar con la selección española: "Es tremendo"

La Selección Española ha cerrado un 2024 de ensueño. Luis de la Fuente no solo demostró, con la conquista de la reciente Eurocopa, que ha sido capaz de armar un equipo diferente con buen gusto, buen juego y con capacidad de enganchar a los aficionados, sino que en los partidos siguientes ya está presentando nuevas figuras para engrosar de talento a 'La Roja'.

Esta última 'ventana' de selecciones le ha servido al seleccionador para ir probando nuevas caras. Seguramente, el que más ha gustado, en líneas generales, es la incorporación de Marc Casadó, que disputó algunos minutos el pasado sábado frente a Dinamarca, y este lunes debutó como titular ante Suiza.

Cordon Press Marc Casadó celebrando el gol de Bryan Zaragoza que le dio la victoria a la selección española

En El Partidazo de COPE, no solo se habló de las sensaciones que se desprenden del debut de Casadó con la Selección Española, sino que se analizaron las aportaciones de otras caras nuevas.

Más allá de que jugaran buen partido Yéremi Pino (autor del primer gol al combinado sueco), de Bryan Gil (autor de otro de los tres goles) y Bryan Zaragoza, llamaron la atención los debutantes: Pablo Barrios, Samu Omorodion o Paredes.

Quizás, por eso, para Manolo Lama, el equipo con el que España se retiró del estadio Heliodoro Rodríguez le parecía "el de la sub-21. Y cada uno de los jugadores nos enamora de una forma".

LOS ELOGIOS DE LAMA A LOS DEBUTANTES, UNO POR UNO

Lama se queda con "el descaro de Bryan Zaragoza, la habilidad de Bryan Gil, el trabajo y la calidad que tiene Pablo Barrios. Samu no ha hecho un buen partido porque tampoco eran condiciones para que él pueda explotar su forma de jugar al fútbol, pero es que yo creo que da igual".

Sin embargo, David Sánchez le planteó un reto particular: si, de entre los futbolistas debutantes solo puede quedarse con uno, Lama lo tiene muy claro: "A mí es que me vuelve loco uno de ellos".

Lama se refería al joven de 21 años del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. El motivo de su 'locura' futbolística tiene justificación: "A mí me parece un jugador tremendo. Además es que no es 'cinco', sino que puede jugar de interior toda su vida". De hecho, es su puesto más habitual, lo que le podría liberar de la feroz competencia que existe ya en la Selección española en la posición de mediocentro, con futbolistas como Rodri o Zubimendi, que podrían ser titulares cada vez que van convocados.

Pablo Barrios se convirtió en el vigésimo segundo debutante con Luis de la Fuente al mando de la selección española desde su estreno oficia, en el triunfo ante Suiza en Tenerife (3-2), el día que hizo "realidad" un "sueño".

"uN SUEÑO QUE NO PENSÉ A PRINCIPIO DE TEMPORADA"

"Es un sueño hecho realidad poder debutar con la absoluta y estoy muy feliz. No pensaba a principio de temporada lograrlo pero lo habría firmado. Es un sueño estar aquí. He tenido varias lesiones pero me encuentro ahora muy bien mental y físicamente", dijo en Teledeporte.

"En el fútbol de hoy en día cada vez salen chicos más jóvenes con muchísimo talento. Con los compañeros que hay aquí, es muy fácil todo", añadió.

Por su parte, De la Fuente no quiere relajaciones, y por ese motivo pidió a los jugadores que "deben seguir picando piedra", y augura un presente "magnífico" y un futuro "maravilloso".

Pablo Barrios es uno de los jóvenes del Atlético de Madrid que se ha convertido en un imprescindible en los onces de Diego Simeone.

Pablo Barrios, jugador del Atlético (@Atleti)

Aunque sus primeros pasos los dio en la cantera del Real Madrid, pronto cambió la camiseta blanca por la rojiblanca, para ir ascendiendo hasta llegar a la primera plantilla.

El centrocampista solo ha podido disputar nueve partidos oficiales durante la presente temporada por culpa de una lesión muscular, que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante algunas jornadas.