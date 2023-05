El jugador que Poli Rincón defiende como titular en el Real Madrid - Manchester City para cubrir a Haaland

Todos los ojos del Santiago Bernabéu se centrarán en un jugador del Manchester City. El rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones que este martes comienzan ha encontrado un diamante en el joven Erling Haaland. El excelente ariete noruego de 22 años, tras maravillar primero en Salzburgo y después en Dortmund, llegó este curso a una plantilla que ha transformado. El caníbal de Leeds suma 51 goles en 46 partidos en esta temporada y no ha pasado desapercibido en el análisis de la previa del partido de 'El Partidazo de COPE'.

Guardiola, que una vez más se mide al Madrid con la presión de eliminar al mejor club de esta competición para poder conquistar la primera Champions de la historia del City, tiene un argumento extra para que no suceda lo mismo del año pasado. "Fue duro, evidentemente, caer como caímos, pero les felicitamos. No venimos aquí con un deseo de revancha ni de venganza, sino con la idea de que tenemos una nueva oportunidad. Así es el fútbol", explicaba en rueda de prensa. Por su parte, Haaland visita por primera vez este campo.

Carlo Ancelotti aseguró que no se plantea "un partido para frenar a Haaland, sino para parar a un equipo muy peligroso": "Focalizarse en Haaland sería olvidar a otros jugadores. Hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que parece imparable. Intentaremos que no sea así y llevarnos una pequeña ventaja de este partido de ida". Para minimizar el daño, el conjunto blanco tendrá que diseñar un plan defensivo que corte de raíz el problema ante un equipo que ya no trata de dominar el balón durante 90 minutos y que fue analizado en 'El Partidazo de COPE'.





Jesús Vallejo se convirtió en inesperado protagonista del épico triunfo del Real Madrid en la Champions de la temporada pasada. El futbolista aragonés ingresó en el terreno de juego en el minuto 115, con 3-1 en el marcador y la enésima remontada blanca ya consumada, y firmó una más que notable actuación en la recta final del partido contra el Manchester City. Se mostró en todo momento atento, concentrado y rápido en la anticipación y ningún atacante del club inglés pudo sobrepasar la línea defensiva blanca.