El jugador de LaLiga que destaca Rodrygo y que no juega en el Real Madrid: "Está haciendo un año increíble"

La sonrisa de Rodrygo Goes siempre llama la atención por encima de otras y este lunes los oyentes de El Partidazo de COPElo pudieron descubrir. El brasileño venía de completar también una semana perfecta con tres goles y tres asistencias y lo más importante, se había quitado de un plumazo la ansiedad que había padecido en los últimos tiempos con sus problemas de cara al gol y que le reconoció a Juanma Castaño. Además de ese problema que ha sufrido, habló de otras cosas con el presentador. Por ejemplo, destacó a un futbolista que no es del Real Madrid.

Consciente de que, tras la marcha de Karim Benzema, el Real Madrid necesita más que nunca sus goles si quiere acudir a Cibeles a final de temporada, Rodrygo también sabe que tiene que estar entre los mejores de LaLiga. La confianza de Carlo Ancelotti está siendo básica para lograr ese objetivo y ponerse a la altura de otros futbolistas que destacó en El Partidazo de COPE. El brasileño era capaz de generar ocasiones, pero nunca encontraba el camino al gol y sus gestos en el campo lo decían todo. Ahora son cinco los goles que lleva en su haber, pero hacen falta más.

El fútbol que ve Rodrygo

Juanma Castaño también se interesó por el fútbol que puede ver Rodrygo más allá de los encuentros del Real Madrid y cómo de pendiente está de sus rivales. "¿Tú ves partidos de fútbol o eres de los futbolistas que no le gusta mucho poner los partidos en la televisión?", le cuestionaba el presentador de El Partidazo de COPE. A lo que el futbolista del Real Madrid señalaba que "un poco", más bien que "no veo mucho": "Los partidos de Champions League yo siempre los veo, LaLiga a veces, no muchos, veo algunos, y los de Brasil siempre".

Rodrygo, es presente y futuro del Real Madrid. Acaba de renovar hasta el año 2028 y sus estelares actuaciones en las noches mágicas de Champions League ante el Chelsea y, en especial, ante el Manchester City, siempre quedarán en la memoria del Santiago Bernabéu, a pesar de que Gerard Piqué crea que no se va a recordar ese triunfo en la máxima competición continental. El brasileño también le contestó en El Partidazo de COPE después de que hayan sido muchos los que se alteraron ante las palabras del exjugador del FC Barcelona que siempre busca la provocación.

"Está haciendo un año increíble"

Juanma Castaño también le preguntó si "de LaLiga, que no sea del Real Madrid", qué jugadores le gustan. Rodrygo no dudó en El Partidazo de COPE: "Me gusta Griezmann". "Está haciendo un año increíble", razonaba el presentador, que también le preguntaba si "del Barça te gusta alguno": "Raphinha". Todos en El Tertulión tenían claro que el brasileño diría ese nombre al comunicador. No se quiso meter en ningún charco el futbolista merengue a la hora de hablar de futbolistas del eterno rival, aunque es cierto que ya no tiene compatriotas en los rojiblancos.

Griezmann nunca había tenido un inicio tan rutilante de cara a portería. Suma 12 goles en los 16 primeros partidos del curso. Ocho en 12 jornadas de Liga y cuatro en cuatro de Champions. A estas alturas, su mejor dato eran los ocho tantos de la 2016/2017, curso que acabó con 26. Y el delantero tiene claro que los 173 de Luis no son el final, hay mucha historia por recorrer. Además, dejó un mensaje que lo aclaraba: "¿La renovación de Simeone? Es el míster y entrenador perfecto para el club. Miguel Ángel lo sabe, es muy bueno. Ahora me toca a mí".