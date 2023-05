El jugador del Real Madrid que "no es titular indiscutible" para Poli Rincón: "¿Dónde ha estado?"

Se acabó el sueño de La Decimoquinta. En Manchester el Real Madrid de Luka Modric, de Karim Benzema, de Toni Kroos y de Carlo Ancelotti se despidió de la Champions League después de que el City de Pep Guardiola le endosara una goleada. Los ingleses jugarán la segunda Champions League de su historia el 10 de junio en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul ante el Inter de Milán de Simone Inzaghi, mientras que en Concha Espina dejan una temporada finalizada a la espera de jugar los partidos de La Liga que restan y un profundo análisis de la situación que comenzó en 'El Partidazo de COPE'.

Audio





Es indiscutible que esta histórica goleada encajada daña la imagen del Real Madrid en Europa, de ahí que, seguro, tendrá consecuencias. Los blancos cierran la temporada con la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ancelotti repitió el once de la ida cambiando a Militao por Rüdiger y los blancos se achicaron hacia las redes de Courtois demasiado pronto. Además del italiano, quedan señaladas las viejas figuras sobre las que se cierne la duda de si es la última vez que se les ve juntos de blanco en la máxima competición continental.

Fue un sufrimiento para los madridistas, pero más aún para el cuerpo técnico. Algunas de las carencias del equipo blanco salieron a la luz de forma muy clara en este encuentro. Empezando por las deficiencias de Camavinga cuando ocupa la posición de lateral izquierdo, pasando por la incapacidad para poder robar un balón en el centro del campo y llegando a la inoperancia de un Karim Benzema lejos de su mejor nivel. Ha sido un fantasma el francés en la eliminatoria. Por eso, Poli Rincón fue muy crítico con su análisis de lo sucedido en el Etihad Stadium.

El jugador que señala Poli Rincón después de lo sucedido en la Champions League

Neutralizado por completo, no tiró a puerta, no centró en ningún momento y no completó ningún regate. Uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Carlo Ancelotti tuvo una actuación gris ante el Manchester City. Fue prácticamente un fantasma en el Etihad, con unos números que hablan especialmente bien de su marcador y del planteamiento de Guardiola. Tan solo completó 14 pases durante los más de 90 minutos que duró el encuentro y sin el balón no es el mismo. Poli Rincón fue bastante duro con él en 'El Partidazo de COPE'.

Audio





Partía como uno de los jugadores que debía ser diferencial. En la ida lo fue, pero en la vuelta fue una sombra. Además, dejó una de las imágenes del encuentro. Concretamente, fue en el minuto 24, poco después de encajar el primer tanto del Manchester City, cuando las cámaras captaron a Vinicius explotando ante Carlo Ancelotti. El atacante brasileño se acercó a la banda y, de forma muy expresiva, pareció recriminarle a 'Carletto' que el equipo estaba demasiado metido atrás. Seguro que volverá más fuerte el brasileño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado