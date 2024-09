Juanma Castaño valora las palabras de frustración de Rodrygo: "Es alucinante"

Rodrygo Goes llegó hace seis años al Real Madrid procedente del Santos, traspaso que se cerró por 45 millones de euros. Desde que entró en el vestuario blanco, ha jugado 221 partidos, anotando 55 goles y dando 42 asistencias. Su aterrizaje en la capital española se produjo con solo 18 años y el brasileño ha ido creciendo y desarrollando su estilo de juego para hacerse un hueco dentro del campo.

"Todos sabemos cuáles son las cualidades que tiene. En estos dos partidos lo hizo muy bien: marcó contra el Mallorca y aportó mucho contra el Atalanta. Cuando tenemos un equipo tan ofensivo, los delanteros tienen que trabajar un poco más y él lo está haciendo muy bien", aseguró Carlo Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado sobre la importancia del rol de Rodrygo dentro del equipo al comienzo de la temporada 24/25.

(EPA) EFE Rodrygo Goes celebra tras anotar un gol con el conjunto blanco.

Ahora, el técnico italiano es consciente del bajo estado de ánimo que atraviesa su futbolista debido a la ausencia en la lista para el Balón de Oro y le ha trasmitido su apoyo: “Yo también estaría frustrado, no es justo”. Tras los resultados cosechados en la anterior campaña, el futbolista no ha conseguido la recompensa esperada y el entrenador, que es uno de sus pilares en el Real Madrid, comprende las declaraciones realizadas.

descontento del futbolista

La pasada semana se conoció la lista completa de los jugadores nominados para el Balón de Oro que se entregará en París el próximo 28 de octubre. Dentro de esa nómina destacó la ausencia del atacante brasileño del Real Madrid, Rodrygo Goes. Incluso su compatriota Neymar que le ha puesto "mínimo top 5 del mundo".

El brasileño no ocultó su malestar por esta decisión desde el primer momento a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Rodrygo subió una 'story' en la que resumía su temporada en seis imágenes a las que acompañaban dos emojis: el de la risa y el de la sorpresa.

Además, el enfado de Rodrygo también se hizo patente en una entrevista concedida durante las últimas horas para ESPN: "Estaba molesto, creo que me lo merecía", señaló Rodrygo. "No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas".

la opinión de juanma castaño

El presentador de El Partidazo de COPE destacó la cantidad de personas que rodean a los futbolistas y que pueden influir en su comportamiento: "Hablan los jugadores, pero en el fondo los jugadores tienen detrás al representante, a los amigos, al jefe de prensa, a su preparador físico particular, su nutricionista...", y agregó que "para todo ese entorno él es el mejor del mundo, no Rodrygo, cualquier jugador".

"Le vuelven loco al futbolista muchas veces diciéndole 'Por qué te saca este', 'Por qué te pone ahí', 'Porque mira al otro cómo le va', 'Este lo que gana'", afirmó Juanma Castaño y volvió a recalcar que "no estoy hablando de Rodrygo" sino que "estoy hablando en general de lo que le puede pasar a muchos jugadores". En los que en la mayoría de las veces, el ambiente que les rodea juega un papel crucial.

Para Juanma, "hay un momento en el que los jugadores estallan" y es "en este tipo de declaraciones donde lo que hacen es canalizar un poco la frustración de toda la gente que tienen alrededor" para concluir: "Es alucinante".

canales de whatsapp

