Juanma Castaño señala las contradicciones de Xavi en rueda de prensa: "Tiene mucho mérito"

Este martes Xavi Hernández ofreció una rueda de prensa previa al partido ante Osasuna, encuentro correspondiente a la 20ª jornada de Liga y que se aplazó por la disputa de la Supercopa de España jugada en Arabia Saudí y que ganó el Real Madrid, con una goleada ante los azulgranas en la final (4-1).

El Barcelona vive una de sus peores épocas de los últimos años, con una gravísima crisis económica y con otra crisis de resultados que le ha llevado a caer en la Supercopa, en la Copa del Rey, ante el Athletic de Bilbao, y a quedarse a once puntos del liderato de la Liga.

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante la rueda de prensa





El anuncio de su marcha del Barcelona

Xavi llegó a la rueda de prensa después del anuncio el pasado sábado de que se marcharía del banquillo en junio, pase lo que pase durante estos meses y gane lo que gane. El entrenador catalán salió ante los medios el fin de semana después de una dura derrota ante el Villarreal (3-5), que le dejaba a diez puntos del Real Madrid y a once del Girona, que tiene un partido más. El que fuera uno de los mejores jugadores del club azulgrana, afirmó el sábado que se marchaba porque "No quiero ser una rémora para el club. Quiero ser siempre una solución, y el club me tendrá para lo que necesite. Seguiré hasta el 30 de junio, así lo he acordado con el presidente".

Xavi dejó muy claro el sábado los graves problemas que ha sufrido durante estos dos años en el banquillo azulgrana, en los que ha ganado una Liga y una Supercopa de España, pero en los que, según él, ha sido criticado continuamente criticado. El catalán afirmó que se siente "el máximo responsable" de la actual "dinámica muy negativa" del equipo, de la que dijo "muchas veces" no tener "explicación", y comentó que tiene la sensación de "hacer lo correcto", actuando "con sentido común".

Según Helena Condis, la decisión de Xavi estaba tomada desde hacía uno o dos meses, y quería anunciarla cuando se acercara la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Nápoles, pero la derrota ante el Villarreal precipitó todo y cogió por sorpresa a Laporta, su junta directiva y a sus jugadores.

Laporta, Xavi, Yuste, Deco, Masip, el cuerpo técnico y los jugadores





El análisis de Juanma Castaño de la rueda de prensa de Xavi

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló de la rueda de prensa de Xavi de este martes "después de haberla escuchado tres veces". Juanma afirmó que había querido analizar con detalle las palabras del entrenador del Barcelona, en las que vio contradicciones continuas a la hora de hablar de cómo se encuentra y de los motivos que le han llevado a anunciar su marcha del club a final de temporada.

- Juanma remarcó las frases de Xavi en las que se podían ver sus contradicciones:

- Dice que se siente querido en el Barcelona, “por presidente, jugadores, empleados....”

- Lo que sufre en el banquillo del Barcelona y que ya lo había hablado con Guardiola y Valverde

- Dice que se siente liberado después de haber anunciado su decisión de marcharse en junio

- Habla de que le dicen que pone muchas excusas cuando “no me he quejado nunca”

- Afirma que le matan en los medios de comunicación en cada situación porque “tengo la sensación de que no me van a comprar nada”

- Reafirma que ahora en el Barcelona no le necesita en este momento, pero que no sabe qué le pasará en el futuro y reconoce que al próximo entrenador le pasará lo mismo. Llega a decir “mi consejo es que disfrutara, pero es imposible”