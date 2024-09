Juanma Castaño señala la diferencia que ve entre Lamine Yamal y Messi: "Ya desde joven"

La selección española no pudo pasar del empate ante Serbia en su estreno en la Liga de las Naciones, después de un partido en el que no pudo derribar el muro montado por la defensa serbia, especialmente en la segunda parte. La nota negativa fue la lesión de Oyarzabal, que tuvo que retirarse en camilla tras finalizar el encuentro por un esguince muy fuerte en el tobillo.

La primera parte no tuvo un dominador claro pero fueron cuarenta y cinco minutos muy entretenidos, con llegadas de los dos equipos pero sin goles. La selección española creaba peligro a través de sus dos figuras, Lamine Yamal y Nico Williams, pero sin encontrar la portería del guardameta serbio, y ex del Mallorca, Rajkovic. La gran ocasión la tuvo Jovic, ex delantero del Real Madrid, que se quedó completamente solo ante Raya e, incomprensiblemente, disparó demasiado cruzado y la pelota se fue a la derecha de la portería española. En la repetición se pudo ver que el serbio se encontraba en posición reglamentaria, aprovechando que Carvajal se había quedado sin acompañar la salida de los defensas de la selección.

lamine yamal, protagonista de la segunda parte

La segunda parte fue muy diferente. La selección española controló la pelota de principio a fin y gozó de ocasiones muy claras, pero sin poder batir la portería serbia. Nada más volver del descanso, Lamine Yamal sacaba una falta al borde del área picando la pelota por encima de la barrera para la entrada de Carvajal, que se tiró al suelo para rematar pero que no logró enganchar bien la pelota. El extremo del Barcelona fue el gran protagonista de una segunda parte en la que la selección acosó el área rival. Una falta lanzada por Grimaldo fue despejada con un paradón de Rajkovic; el rechace le cayó a Lamine, que disparó y la pelota la despejó de cabeza un defensa; y al segundo intento, su disparo se marchó rozando el palo derecho.

EFE Belgrade (Serbia), 15/04/2020.- Dani Carvajal (C) of Spain in action during the UEFA Nations League group D soccer match between Serbia and Spain in Belgrade, Serbia, 05 September 2024. (España, Belgrado) EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Poco después la pelota le llegaba otra vez al extremo, que volvió a hacer su típica jugada de enfilar el borde del área y disparar hacia el palo largo, pero volvió a aparecer Rajkovic para hacer una paradón, con una gran estirada y evitar el gol con su mano derecha. Antes de terminar, los españoles pidieron un penati sobre Joselu por un agarrón que el árbitro no vio y que supuso la tarjeta amarilla para Luis de la Fuente por protestar.

El partido acababa el partido 0-0, pese a tener un 75% de posesión del balón, realizar 21 remates (aunque solo 5 a puerta) y 45 centros al área. Casi todos esos centros fueron despejados por la defensa serbia. Joselu, nada más salir, estuvo a punto de aprovechar uno de ellos pero ni así pudieron marcar los hombres de Luis de la Fuente. El seleccionador veía cortada su racha de 13 victorias consecutivas y España se estrena en la Liga de las Naciones con un empate.

EFE Lamine Yamal se lamenta por una ocasión clara fallada frente a Serbia, en la Liga de las Naciones

Juanma castaño se rinde a lamine yamal

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, comentó el empate de la selección española y elogió a Lamine Yamal, mejor jugador del partido: "Ha habido un momento que he temido por Lamine porque hizo una entrada por detrás y le han cogido la matrícula. En el siguiente minuto le han dado dos buenos viajes. Me gusta Laminte, me ha gustado muchísimo, me encanta. Messi tenía un tren inferior más bajo, le veía más musculado, ya desde joven. A Lamine se le ve más liviano, más endeble... pero no".

