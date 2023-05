Juanma Castaño señala el día en el que Karim Benzema debe decidir su futuro en el Real Madrid: "La despedida"

La decisión es cuestión de horas. Como han informado durante este martes Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz en COPE y ampliaron en 'El Partidazo de COPE', Karim Benzema ya ha traslado al Real Madrid la oferta que tiene de Arabia Saudí. El Al-Ittihad ha lanzado un órdago al capitán blanco de 200 millones de euros para las próximas dos temporadas que tienta al delantero francés. No se ha producido una reunión, pero las tres partes tienen constancia de los detalles. Por eso Juanma Castaño da su opinión sobre lo que puede tardar en anunciar la decisión final el ariete galo.

El delantero del Real Madrid y Leo Messi tienen sobre la mesa sendas ofertas de Arabia Saudí por cantidades astronómicas y todo hace pensar que abandonarán ligas tan potentes como la española o la francesa por Oriente Medio. Allí les espera Cristiano Ronaldo, que fue la primera pieza de caza mayor del reino saudí, que ha iniciado una ofensiva para arrebatarle el Mundial 2030 precisamente a España con la contratación de las grandes estrellas. Todo ello a pesar de que Benzema está renovado desde que ganó el Balón de Oro, como contó 'El Partidazo de COPE', pero no ha confirmado su continuidad.

El domingo podría ser el último partido del capitán madridista en el Santiago Bernabéu. Cada día que pasa el futuro del capitán del conjunto blanco parece estar más lejos del club que le fichó hace ya 14 años. Con la temporada ya finalizada, pendientes únicamente del último partido de Liga contra el Athletic, reflexionada la derrota en Champions contra el Manchester City, asumido el título doméstico del Barça, celebrada la Copa del Rey y asegurada la continuidad de Carlo Ancelotti, el Real Madrid se ha encontrado de frente con un problema que condiciona toda su planificación como se explicó en el 'Tiempo de Opinión'.

Cuándo debe anunciar la decisión que tome Karim Benzema con respecto a su futuro

Juanma Castaño tiene una teoría sobre cuándo puede anunciar el capitán del Real Madrid su decisión pensando en una despedida que puedes escuchar aquí. En cualquier caso, el plan pasaba porque Benzema diese el relevo a Endrick en junio de 2024, el fichaje de un delantero suplente veterano que sustituya a Mariano, que todo apunta a que se cerrará con la cesión de Joselu Mato, mientras se observa la evolución del canterano Álvaro Rodríguez. Además, se mantiene a Rodrygo como variante en el ataque, con el que se cuenta tanto para la banda como para la punta del ataque.

De todas formas, en el Real Madrid trabajan en dos realidades, como explica 'El Partidazo de COPE': con y sin Benzema. Si finalmente acepta la oferta, los blancos pondrán todo de su parte para que el adiós sea en las mejores condiciones posibles después de 14 años de servicio impoluto que terminarían en lo más alto: con el Balón de Oro en sus manos. En caso contrario, el club necesita su mejor versión física, de la que estuvo muy lejos en el tramo final de la campaña. Además, su liderazgo ha quedado en entredicho tras no hablar antes de la final de la Copa del Rey, no estar el día en el que se ofreció el título a la afición y no dar la cara tras la debacle de la Champions.

El programa de este martes 30 de mayo de 'El Partidazo de COPE'

