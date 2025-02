Juanma Castaño señala el "camino" para rebajar la tensión tras la polémica arbitral del Barça-Rayo: "Incluso cuando te pitan mal"

El Fútbol Club Barcelona es el nuevo líder de Primera División tras su polémica victoria este lunes ante el Rayo Vallecano (1-0). Un gol de Lewandowski desde los 11 metros daba el triunfo a los azulgranas que servía para colocarse en lo alto de la tabla con los mismos puntos que el Real Madrid. Los de Hansi Flick aprovecharon el pinchazo del conjunto blanco ante Osasuna, y el tropiezo del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo, dejando una Liga muy apretada entre los tres equipos.

Un partido complicado para el Barcelona, del que muchos esperaban que goleara al conjunto madrileño de forma convincente, tras ver los últimos resultados del equipo culé. Pero en frente tuvo a un gran Rayo, que llevaba nueve jornadas sin perder y que tuvo opciones para empatar el partido hasta el final.

La polémica en el barça - rayo vallecano

No fue una noche tranquila para Melero López, árbitro en el campo, ni para Díaz de Mera en la sala VAR. Fue un partido lleno de polémica que comenzó con el penalti señalado a Pathé Ciss tras un agarrón sobre Iñigo Martínez, que posteriormente transformó Lewandowski. Un agarrón claro, pero son acciones que se ven en todos los partidos y que no suelen ser pitados. Además, se vieron también acciones de este tipo en el área del Barcelona que no fueron castigadas de la misma manera.

EFE Melero López revisando el VAR

Otra de las jugadas discutibles sucede en un gol anulado al conjunto madrileño justo antes del descanso que hubiera supuesto el empate. La acción es anulada por fuera de juego de Nteka, que bloqueó el paso de Iñigo Martínez, que quizá podría haber llegado a despejar el disparo de De Frutos. Pero es una acción de interpretación, no una posición ilegal del hombre que remata y que fue anulado por Melero López sin que el VAR le corrigiera.

JUANMA CASTAÑO analiza la polémica arbitral

El director de El Partizado de COPE analizaba con Carlos Herrera que es lo que "podrían" hacer los presidentes y entrenadores cuando te pitan mal en un partido, basándose en el polémico encuentro entre el Barcelona y el Rayo Vallecano.

"Cambio de líder en Primera División. Ayer ganó el Barça, en el partido que cerraba la jornada 24. 1-0 al Rayo Vallecano, gol de Lewandowski de Penalti, y se pone líder, 51 puntos, los mismos que el Real Madrid, pero con mejor golaveraje. Y tercero, el Atlético de Madrid con 50. Los tres en un punto, siendo la temporada más emocionante de los últimos años. Bueno, sin duda, la más emocionante de los últimos años", indicaba Juanma.

"Por cierto, en el partido de ayer hubo polémica. Decisiones controvertidas. El VAR entró en unas acciones y en otras no. Entró en un penalti a favor del Barça y no en otro, a favor del Rayo Vallecano. Y sin embargo, Martín Presa, el presidente del Rayo, en El Partidazo de COPE, fue prudente. Estaba en contra de las decisiones del árbitro, pero dijo que eran los mejores árbitros del mundo y que no iba a hacer ningún comunicado para quejarse. El entrador, Iñigo Pérez, ni eso. Dijo que respetaba y que empatizaba con los árbitros. Quizá ese sea el camino, incluso cuando te pitan mal", afirmaba el director de El Partidazo de COPE.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo)