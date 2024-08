Juanma Castaño se rinde ante el fichaje del Barcelona: "Uno de los jugadores de la temporada"

El FC Barcelona ha vencido esta noche por 1-2 al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. Los de Flick han remontado con una gran segunda mitad el tanto de Unai López, y de esta manera firman el pleno de triunfos en las tres jornadas con el entrenador alemán al cargo del equipo. Esta gesta fue gracias a los tantos de Pedri y del debutante Dani Olmo, que lideró la reacción.

La entrada del mediapunta español cambió el rumbo del partido, y el fichaje estrella del Barcelona se convirtió en gran referente el día de su esperado estreno. Cabe recordar que el futbolista español llegó al conjunto culé el pasado 9 de agosto, pero que hasta esta misma semana no había podido ser inscrito de manera oficial en LaLiga

EFE Dani Olmo celebra su tanto en su debut en Vallecas

Los problemas para inscribirle

Dani Olmo tuvo que ver desde la grada las victorias en Mestalla frente al Valencia (1-2) y frente al Athletic en Montjuic (2-1) debido a que no se había podido completar su inscripción. Estas complicaciones levantaron la duda entre los aficionados de si realmente esta incorporación había sido positiva. Ya que el Barcelona se ha tenido que desprender de algunas fichas para conseguir esta inscripción, entre ellas la de Ikay Gundogan, que fue uno de los grandes refuerzos la temporada pasada y completó un gran curso futbolístico.

De hecho, estas salidas no fueron suficiente para que Olmo pudiese ser oficialmente jugador de LaLiga, sino que los culés necesitaron demostrar que la lesión de Andreas Christensen es de larga duración para que el mediapunta campeón de Europa este verano pudiera ocupar su lugar.

EFE Lamine Yamal se rinde a Dani Olmo en Vallecas

Sin embargo, Dani Olmo ha demostrado que es de esos futbolistas que prefieren hablar en el terreno de juego. Ha tenido que esperar su oportunidad desde el banquillo, y tras una mala imagen de los culés en la primera parte, Flick lo ha elegido como primer cambio blaugrana. El mediapunta ha tocado 39 balones, realizado 2/2 regates, dado 21/25 pases, creado 2 ocasiones claras y anotado un gol, precisamente el gol que ha dado la victoria al Barça.

Aun así, Olmo no solo ha jugado un buen partido con balón, sino que además ha cambiado totalmente la mentalidad y la actitud de sus compañeros. Su entrada ha propiciado que futbolistas como Pedri y Rapinha comenzasen a estar mucho más involucrados en el juego, y de una combinación entre estos nació el tanto del empate. Ha sido el líder en su debut y ha demostrado que dará todo lo posible para que estos malabares que ha hecho el Barcelona para inscribirlo no queden en vano.

Las palabras de Dani Olmo tras la victoria

Tras el partido, el futbolilsta ha declarado que: "Desde que llegué ansiaba el primer partido y qué mejor manera. Hacía muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable".

"Me he sentido muy bien, tenía michas ganas, me sentía muy buen físicamente y preparado para jugar. Hoy se ha dado finalmente, así que contento por haber jugado, haber debutado y haber ayudado al equipo", agregó.

La opinión de Juanma Castaño

El presentador del Partidazo de Cope se ha rendido al fichaje del Barcelona tras su primer partido: "Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buen pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece un gran fichaje del Barça a ver que es lo que ocurre pero hoy, insisto, ha cambiado el partido" .

