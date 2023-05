Juanma Castaño revela el lugar desde el que entra Manolo Lama en 'El Partidazo de COPE': "Alucino"

'El Partidazo de COPE' se llena de momentazos prácticamente en cada programa, por eso es la opción favorita de los oyentes de la radio deportiva nocturna. El buen rollo entre los tertulianos, el equipo y el presentador del programa hacen que se cree un ambiente único en torno a este espacio. Es por lo que Juanma Castaño crea instantes en los que el oyente que escucha desde la cama o el que lo hace en el gimnasio en formato pódcast saca una sonrisa. Este jueves lo volvió a hacer al confesar una cuestión sobre Manolo Lama en directo y que puedes escuchar aquí.

A estas alturas es difícil no saberlo casi todo sobre Manolo Lama después de tantos años en antena. Por ejemplo, el periodista deportivo de 'Tiempo de Juego' recordó hace dos años que la primera noticia que dio en la radio fue una noticia de Sánchez Vicario de los miles de torneos. Su intervención no fue más larga de unos 20 segundos: “Me pareció lamentable, pero me ilusionó aparecer en un programa de tanta trascendencia”. Han pasado muchos años para llegar a la situación que describió este jueves Juanma Castaño durante 'El Partidazo de COPE'.

Además de radio, Lama también realiza contenidos para la pequeña pantalla. Algo que dificulta la conciliación familiar: "Te pierdes muchas horas de tu mujer, de tus amigos". Aun así, considera que "cuando estás en una profesión que te gusta y que has tenido la gran suerte de que trabajas en ello y que encima te pagan, merece la pena". No obstante, si alguna vez dejara los micrófonos, siempre ha comentado que sería un gran oyente de la radio por esa vocación que viene desde pequeño que le hace participar desde la mañana hasta la noche.

Juanma Castaño cuenta desde dónde entra Manolo Lama cuando está en su casa

Las jornadas maratonianas de Manolo Lama hacen que casi siempre entre en 'El Partidazo de COPE' desde su hogar. Para poder contar con la opinión del narrador de los partidos del Real Madrid y la selección española en 'Tiempo de Juego' tiene un equipo especial que fue muy útil sobre todo durante la pandemia, ya que de esta manera todos podían trabajar desde sus casas. Pero este jueves varios tertulianos se preguntaron por qué el comunicador no enciende la cámara para que se le vea durante el programa tanto en TRECE como en YouTube y la razón la explicó Juanma Castaño.

Juanma Castaño al frente de 'El Partidazo de COPE'

Juanma Castaño se enfrenta esta temporada al reto de mantener a 'El Partidazo de COPE' como el programa más escuchado de la radio deportiva nocturna en España y, ahora, ser referente en el entretenimiento de la TDT gracias a TRECE. Lo hace en un año cargado de citas deportivas y en el que COPE, como siempre, está in situ para ofrecer la mejor información a sus oyentes, seguidores y usuarios. Lo mismo sucede con las redes sociales y el canal de YouTube en el que también puedes seguir el programa en directo.

