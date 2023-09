Juanma Castaño reflexiona sobre las últimas horas entre Federación y Selección: "Es irrespirable"

Finalmente, 21 de las 23 futbolistas que convocó Montse Tomé han mostrado su "voluntad" de quedarse en la concentración de la campeona del mundo y viajarán a Gotemburgo para medirse a Suecia en el inicio de la Liga de Naciones. Víctor Francos compareció a las 4:45 horas de este miércoles después de reunirse toda la noche con las jugadoras, de las que dos "han solicitado por razones de falta de ánimo y malestar personal" y que se ha "acordado la fórmula a usar que no conlleve sanciones". Este fue el final a un largo día sobre el que Juanma Castaño reflexionó en 'El Partidazo de COPE'.

Las internacionales convocadas por Montse Tomé el pasado lunes insistió públicamente que su posición respecto al viernes no había cambiado, cuando dejaron claro en un comunicado su renuncia a ir con la selección si no había cambios más profundos en la RFEF. Sin embargo, ante la posibilidad de ser sancionadas por la Ley del Deporte en caso de presentarse, aunque defendían que la convocatoria no había cumplido "en tiempo y forma" la normativa de la FIFA, finalmente decidieron presentarse, aunque no en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como suele ser habitual. El circo fue criticado en 'El Partidazo de COPE'.

En medio de mucha desinformación, las convocadas del Real Madrid y del Atlético de Madrid se concentraron con Montse Tomé en un hotel de Madrid cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde partieron pasado el mediodía con destino a Valencia, en concreto a la localidad de Oliva. Allí era el lugar a donde se desplazaron el resto de internacionales desde diferentes puntos, entre ellas la delantera Lucía García y Laia Aleixandri, que viajaron desde Manchester. En medio de la incertidumbre apareció un nuevo problema, el del retraso del avión que tenía que llevar a las jugadoras del FC Barcelona.

La reflexión sobre lo sucedido

Alexia Putellas, Mapi León, Irene Paredes, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Cata Coll, Ona Batlle y Mariona Caldentey llegaron casi por la noche desde la Ciudad Condal, lo que provocó que la reunión prevista con Víctor Francos empezase ya de noche y se alargase hasta prácticamente el amanecer del miércoles. Juanma Castaño hizo una reflexión en 'El Partidazo de COPE' sobre todo lo que ha ido sucediendo en las últimas horas, en lo que muchos han considerado uno de los días más surrealistas en la historia del deporte nacional.

Una de las peticiones que se decía que se podía estar poniendo encima de la mesa es que las jugadoras podrían querer que destituyan a la actual seleccionadora Montse Tomé. Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino en la RFEF, confirmó este miércoles que se mantendrá en su cargo y que las jugadoras no se han mostrado contrarias. Además, fue claro también sobre su continuidad, aunque podría ser uno de los nombres que las jugadoras habrían puesto encima de la mesa. "Sí, por qué no, si enseño los audios opinarías al revés", replicó a una periodista.

