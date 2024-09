Juanma Castaño, en el primer año sin Pepe Domingo: "Me acuerdo de él cada día"

Este 17 de septiembre vivimos el primer aniversario de la muerte de Pepe Domingo Castaño, la Leyenda de la radio. Durante todo el día se ha recordado la gran figura del que fue historia de la radio durante toda una vida, mucha de ella, al lado de Paco González. Una de las personas que mejor le conocía era Juanma Castaño, que quiso decir unas palabras en este día tan especial:

“Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque hoy se cumple un año de la pérdida de Pepe Domingo Castaño. Qué le vamos a hacer que no le hayamos dicho, lo que le echamos de menos, lo que le queremos, y el cariño que hemos recibido todo este año de los oyentes, los amigos y de todo el mundo. Gracias a todos por mostrar el respeto de hoy y nos acordamos de él cada día; todos los días que han pasado desde el 17 de septiembre del año pasado, en todos ha habido algún momento en los que me he acordado de Pepe, en lo que fuera. Porque he metido la pata o he dicho algo que no le gustaba en el programa, porque estoy en un sitio que me recuerda a éll, porque tengo su caricatura en casa y siempre la miro, porque veo su libro, porque me pido lo que pedía él en los bares... por todo, me acuerdo de Pepe y e seguiré acordando. Un beso a su familia, que es la que más le echa de menos”.

Pepe Domingo Castaño

Una voz imborrable

La carrera de Pepe Domingo Castaño siempre ha estado ligada al mundo del periodismo y, en especial, al deporte. Así lo acreditan decenas de premios, entre ellos cuatro Ondas, dos Antenas de Oro y un Micrófono de Oro, y el reconocimiento de una España que hace un año lloró su pérdida antes de que cualquiera de los miembros de este equipo estuviera preparado.

Sus anuncios persisten en la memoria de muchos oyentes, como esas mismas marcas que contaban con la voz de Pepe Domingo Castaño para ser conocidas en el mundo entero jamás olvidarán el ingenio y la habilidad del locutor para convertir algo que todo el mundo aborrece en uno de los momentos más esperados y recordados.

La música era esencial para lograr esa mezcla especial que convertía la publicidad en algo tan especial para todo el público de Tiempo de Juego. Porque Pepe Domingo Castaño tenía un don para cantar, como lo demuestra su carrera musical reconocida por el mismo Julio Iglesias. En El Partidazo de COPE jamás se olvidará ese dúo que formaron en antena.

