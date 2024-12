Juanma Castaño pregunta a Toni Freixa si ve cosas raras en los árbitros de LaLiga con el Barça: "Siempre sale el 36"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló en rueda de prensa en la previa del partido ante el Mallorca y reconoció que se alegraba de que se hubiera acabado el mes de noviembre, en el que los azulgranas han logrado solo un punto de los últimos nueve en Liga. Tras la victoria en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 0-4, el Barça lograba dar un golpe sobre la mesa por su gran juego y por lograr una clara distancia en Liga. Pero la derrota ante la Real Sociedad en el Reale Arena, el empate ante el Celta después de ir ganando 0-2 y el tercer partido que pierde en esta Liga, en esta ocasión ante Las Palmas por 1-2, han dejado al Real Madrid a un solo punto (con un partido menos) y al Atlético de Madrid a dos puntos.

X - FC BARCELONA Hansi Flick

Esta mala racha ha dejado muchas dudas en el equipo y Hansi Flick reconocía en la rueda de prensa que tienen que ir a por la victoria: "Como jugador no me gustaba perder, ni me gusta perder. Como equipo, hay que tener más esa mentalidad de lucha para ganar los partidos. En el campo a veces lo hacemos bien, pero todavía tenemos margen de mejora". Además, muchos han criticado al entrenador alemán por poner excusas si el equipo no gana ningún título esta temporada: "Todos tenemos que luchar y nos centramos en eso. Si no tenemos éxito al final de temporada, el año que viene tendremos más posibilidades. Esto es un proceso".

La derrota ante Las Palmas dejó dos jugadas polémicas, primero por un pisotón a Cubarsí y después por un agarrón a Pau Víctor que ni el árbitro ni el VAR consideraron penalti. Muchos aficionados azulgranas, como Toni Freixa, criticaron estas decisiones que vieron muy claras y más, cuando el domingo se disputó el Real Madrid – Getafe y los de Ancelotti se adelantaron gracias a un gol de Bellingham de penalti tras un agarrón de Nyom a Rüdiger.

EFE Raphinha tras la derrota ante Las Palmas en partido

Este martes, el Barcelona tendrá otra oportunidad para volver a la senda de la victoria en su partido ante el Mallorca, encuentro adelantado de la 19ª jornada y en el que Flick recuperará a Marc Casadó, suspendido ante Las Palmas por sanción, y a Dani Olmo, que también fue baja por lesión. Además, el alemán podrá contar con Lamine Yamal de inicio, tras un mes de noviembre en el que ha sido baja por problemas en su tobillo.

Por su parte, el Real Madrid buscará otro pinchazo de los azulgranas para intentar asaltar el liderato, pero no lo tendrá fácil porque se enfrenta al Athletic de Bilbao en San Mamés. Los de Ancelotti han recuperado la buena racha de victorias tras caer ante el Barcelona aunque sigue dejando muchas dudas por su juego y Mbappé, que marcó ante el Getafe un golazo, no termina de mostrar su mejor versión.

Pedro Martín y el penalti

la pregunta de juanma castaño a toni freixa

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño habló con Toni Freixa sobre toda la polémica arbitral del fin de semana y le preguntó si veía algo raro: "Han pasado este fin de semana cosas interesantes. Veo que siempre sale el 36, como decía el presidente Núñez, siempre sale el 36. Cuando hay una cosa que es dudosa. En lugar de decir si el penalti es muy claro o no lo es, vamos a decir qué pasaría si el árbitro decidiera lo contrario. Es decir, está claro que el agarrón a Pau Víctor no es penalti, porque el árbitro no lo pita. Está claro que el pisotón a Cubarsí tampoco es penalti, porque el árbitro no lo pita. Y está claro que el penalti a Rüdiger lo es, porque el árbitro lo pita. Si hubiera pasado lo contrario en las tres jugadas, ¿estaríamos llevándonos las manos a la cabeza? No. Quiere decir que son tres jugadas opinables. Pero mira por dónde... Siempre sale el 36".