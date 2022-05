Juanma Castaño plantea su gran duda sobre el futuro de Mbappé tras su "no" al Real Madrid: "¿Será así?"

El director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ha analizado las palabras de Mbappé este lunes en París tras anunciar su renovación, el pasado sábado, con el club francés hasta el año 2025. En este sentido, el periodista de COPE ha centrado su atención en unas declaraciones del futbolista francés a Guillem Balagué para la BBC, en las que no ha cerrado la puerta a un futuro fichaje por el Real Madrid tras cumplir su actual contrato con el equipo campeón de la Ligue 1.

"A Guillem Balagué, le ha dicho en la BBC que el sueño del Real Madrid no se acaba, no se ha terminado. Esto lo dice en el día uno de su nuevo contrato con el París Saint Germain. Es curioso, da para hacer, otra vez, el meme del primer guiño de Mbappé al Real Madrid. De cara a la locura que nos va a tocar vivir durante tres años, ahora sobre si el Real Madrid va a por Mbappé", ha subrayado el director de 'El Partidazo de COPE'.

Rueda de prensa de Kylian Mbappé y Nasser Al-KhelaifiTwitter - PSG









En este sentido, Juanma Castaño ha lanzado las siguientes preguntas relacionadas con cómo pueden ser los próximos años en relación con el asunto Mbappé: "¿Vamos a seguir hablando de 'el Madrid a por Mbappé cuando acabe la próxima temporada?; ¿cuándo llegue el próximo mercado de invierno?; ¿cuándo llegue el último año de contrato de Mbappé?; ¿esto va a ser así permanentemente?, ¿estamos preparados para aguantar otros tres años de locura en torno a Mbappé y al Real Madrid o el socio del Madrid se ha cansado de manera definitiva de Mbappé?"

Por último, el periodista también se ha referido al aficionado madridista, subrayando que ahora mismo lo más importante es la final del próximo sábado en París contra el Liverpool: "También puede ser que el socio del Madrid pase factura a su club por no haber fichado a Mbappé. A ver qué ocurre en las próximas semanas y en los próximos días. Desde luego, ahora lo más importante, sin duda, es la final de la Champions".

Mbappé: "Lo primero que hice fue decírselo al presidente del Real Madrid"

Kylian Mbappé, futbolista del Paris Saint Germain, aseguró que su sueño de jugar en el Real Madrid "nunca se acaba", pero que ahora ha firmado un contrato de tres años con el club francés y no sabe lo que puede pasar en el futuro. Mbappé, que renovó el sábado su vinculación con el PSG, rechazando de esta manera al Real Madrid, habló con la BBC después de la rueda de prensa que ofreció este lunes.

"La semana pasada tomé la decisión de quedarme y lo primero que hice fue decírselo al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, porque le respeto y respeto al club. Creo que era relevante decírselo yo, que no iba a ir. Un gran jugador tiene que ser honesto. Era importante porque tenemos una buena relación", explicó Mbappé, que fue preguntado sobre si su sueño de jugar en el Real Madrid se ha terminado. "Nunca se acaba", respondió el parisino. "Pero ahora he firmado un contrato de tres años. No se sabe lo que puede pasar en el futuro", añadió.