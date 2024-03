Juanma Castaño, muy descontento con la actitud de Gijón hacia el Mundial 2030: "No me parece normal"

Gijón es una de las sedes que más debate están generando acerca de si llegar a ser sede del Mundial 2030 o no. El Real Sporting como club quiere, pero el Ayuntamiento, no. La ciudad parece que ha dicho adiós a la competición internacional, aunqueno al 100% como ha comentado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño se mostró muy descontento en el programa con la actitud de Gijón en este tema.

Candidatura de Gijón

El Molinón dice adiós al Mundial 2030: Gijón "no firmará un cheque en blanco" a la FIFA El Ayuntamiento considera "una irresponsabilidad" comprometerse sin saber "cuánto cuesta la organización y quién la paga, algo que, ras un año y medio, ha sido imposible conocer" Marcos MartínGijón 23 feb 2024 - 08:19

En un principio, los propios dueños del Real Sporting fueron los que pidieron que la ciudad y el equipo fuesen una de las sedes para el Mundial de 2030. El Ayuntamiento de Gijón, ante las exigencias que pide la FIFA ha decidido no "hipotecar a la ciudad". El primer proyecto presentado estaba presupuestado en 300 millones de euros, a lo que el consistorio se negó rotundamente. Entonces, la empresa Orlegi Sports redimensionó la idea hacia una remodelación con un coste aproximado de 150.

C.A.





"Es la primera sede que presenta un club y no una ciudad, no me parece normal. ¿Qué pensaba el Ayuntamiento, que era gratis un Mundial? Evidentemente, te tienes que hipotecar", afirmó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "El Molinón no necesitaría una inversión de 300 millones de euros. Esperemos que no se haga finalmente el proyecto que presentaron primero los dueños mexicanos del club porque es el estadio más feo que he visto en mi vida", añadió el director del programa.

Campaña contra el Mundial 2030

Con el revuelo montado en la ciudad asturiana, el Ayuntamiento de Gijón decidió mostrarse aún más en contra de convertirse en sede del torneo. Las calles de la provincia se llenaron de imágenes y carteles con el lema de "un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio. #GijónEsMundial". La propia alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, se ha hecho eco de la campaña en sus redes sociales. "El futuro es brillante, vamos a por ello", expuso en sus redes sociales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A pesar de todo el lío que hay montado en la ciudad, esta "no queda todavía descartada al 100%", comentó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. "Los que tienen que elegir, prefieren que haya una sede en Asturias, en lugar de dos en el País Vasco", añadió el periodista en el programa. Gijón todavía tiene tiempo para firmar los documentos de exigencias para seguir en la carrera por ser una de las sedes del Munidal, si finalmente quisiesen.

Descontento de Juanma Castaño

Juanma Castaño mostró su enfado y descontento con la actitud de Gijón con la posibilidad de convertirse en una de las sedes del Mundial 2030. "Si le dan el Mundial a Gijón, sin candidatura, sin estadio y sin nada... No se puede hacer algo y aprobar", afirmó de forma tajante el director del programa. "La FIFA pone muchas exigencias, claro. Quieren el estadio dos meses y allí hay un supermercado, un gimnasio... Habrá que indemnizar a esa gente que no podrá usar esas instalaciones", comentó.

Exterior de El Molinón, visto desde la Grada Este, tras la reforma proyectada por Sordo Madaleno para el Mundial 2030.RSG





Valencia pasa por una situación relativamente parecida con respecto a las sedes del Mundial. "¿Os parece normal que la ciudad de Valencia se vaya a quedar sin Mundial?", preguntó Juanma Castaño a los contertulios. Sin embargo, esto tiene un transfondo polémico detrás que expuso Paco González. "¿Les tienes que obligar a que traguen y que le den un pedazo de estadio nuevo a un tío que pasa del club? Es que beneficiar a un tío que no lo quiere nadie en la ciudad...", apuntó el director de Tiempo de Juego.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.