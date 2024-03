La curiosa campaña que Gijón ha puesto en marcha para defender su 'no' al Mundial 2030

La decisión del Ayuntamiento de Gijón de no seguir en la carrera por ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 sigue coleando. Las reacciones desde que el gobierno local anunciase que no iba a firmar el documento de exigencias de la FIFA no han dejado de sucederse.

El Sporting, el PSOE de Gijón y la Cámara de Comercio han criticado la decisión; pero otros grupos de la oposición y la patronal hotelera y hostelera OTEA han apoyado al equipo de gobierno gijonés, formado por Foro y Partido Popular. El Gobierno de Asturias, por su parte, se puso de perfil.

Especialmente llamativa fue la contundente respuesta de OTEA, que acusó a Sporting y Principado de "dejar solo al Ayuntamiento en las responsabilidades económicas del proyecto". En un comunicado, la patronal del sector apreciaba "una falta de compromiso" y aseguraba que "entendemos y respetamos la decisión de no hipotecar el futuro de la ciudad".

"Un Mundial es caro"

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Gijón ha optado por defender su "no" al Mundial 2030 con una curiosa campaña. Bajo el lema 'Gijón es Mundial', los vecinos de la ciudad se han despertado, este viernes, con una serie de carteles en diferentes calles en el que se puede leer: "Un mundial es caro; ser mundial no tiene precio".

La propia alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, se ha hecho eco de la campaña en sus redes sociales. "El futuro es brillante, vamos a por ello", ha escrito la regidora en 'X'.

Plazo extra para seguir en la carrera

Aunque el pasado viernes se terminaba oficialmente el plazo para que las ciudades candidatas a ser sede del Mundial firmasen el documento de exigencias para seguir en la carrera -Gijón y Valencia fueron las únicas que no lo hicieron-, la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol han ampliado dos semanas más el tiempo para que puedan aceptar y rubricar las condiciones del organismo internacional.

El Ayuntamiento de Gijón, sin embargo, ha dado ya por zanjado el asunto y además, sin un plan de financiación que sí han presentado otras ciudades, está ""prácticamente sin opciones" de ser sede, según ha explicado, en El Partidazo de COPE, Isaac Fouto.

