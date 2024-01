Juanma Castaño da los nombres de dos personas que salvan la relación entre Real Madrid y Atlético

No sólo para Juanma Castaño, la relación entre Real Madrid y Atlético de Madrid no pasa por su mejor momento, "ni mucho menos", advirtió el director de El Partidazo de COPE este martes, en la previa del partido entre ambos equipos en semifinales de la Supercopa de España.

Antes, Elías Israel y Roberto Morales habían advertido de algunos de los puntos de fricción entre ambos clubes.

El más reciente, la crítica de Real Madrid a través de su canal oficial de televisión al árbitro de la semifinal, Alberola Rojas, al que dedicaron un vídeo de cuatro minutos para repasar lo que consideran fallos graves en el derbi vivido hace algunos meses.





Todavía sigue, de trasfondo, el asunto de la Superliga de clubes. El Atlético de Madrid, que en un primer momento, se unió al proyecto liderado por Florentino Pérez, terminó desmarcándose y su última posición al respecto es la de permanecer contraria a su ejecución.

Además, como apuntaba Roberto Morales, hasta no hace tanto existía un pacto no escrito de respeto entre las canteras de ambos clubes, pero de un tiempo a esta parte, ambos equipos se han quitado el uno al otro algunos jugadores de la cantera.

Pancarta colgada contra Vinicius de un puente de Madrid esta madrugada.

Más allá de los cánticos entre aficiones, de los múltiples piques entre los jugadores de ambos equipos sobre el césped y de uno de los capítulos que más ha dado que hablar, como fue el muñeco que simulaba a Vinicius, colgado de un puente cercano a la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El recordatorio de Elías Israel: los Mourinho - Guardiola

Para Elías Israel, los próximos tres enfrentamientos, en diferentes competiciones, entre Real Madrid y Barcelona recuerdan a los enfrentamientos casi seguidos que se vivieron entre Real Madrid y Barcelona en la época en la que José Mourinho y Pep Guardiola entrenaban a ambos equipos, en los que la tensión llegaba a trasladarse incluso al ámbito de la Selección Española.

"Ojalá tengamos los derbis en paz. Socialmente, también esperamos que lo sean", deseó Israel.

Sin embargo, si la sangre no llega al río es porque hay diferentes agentes en ambos clubes que permiten que la relación siga siendo relativamente cordial entre las grandes esferas. Para Juanma Castaño, hay dos personas que son clave: una en cada equipo.

Enrique Cerezo junto a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE





"No digo que Simeone contribuya a la guerra", aclaró Juanma Castaño para evitar un malentendido, "pero son dos tipos a los que es difícil" tener implicación en una mala relación entre clubes.

Precisamente Diego Simeone no se mordió la lengua este mismo martes, preguntado en Movistar, por su opinión sobre los vídeos que el Real Madrid utiliza antes de los partidos contra los árbitros a los que considera perjudiciales contra el equipo madridista: "Cada uno se maneja de la manera que entiende. Ellos lo hacen muy bien. Entendemos que son opiniones y mañana será un partido nuevo", respondió el técnico argentino.

Dos 'apaciguadores'

Otra de las cuestiones que recordó Castaño es que los problemas, a nivel de directivas, "en el caso de Florentino Pérez, el problema no lo tiene con Cerezo, sino con Miguel Ángel Gil, máximo accionista y quien toma todas las decisiones importantes en el Atlético de Madrid".

Enrique Cerezo, actual presidente del club rojiblanco, es uno de los nombres que salva las relaciones a nivel institucional. "Es un hombre de concordia, de paz, al que no se le va a encontrar un enemigo en el fútbol".

El otro nombre es del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Un Ancelotti que, en la rueda de prensa previa al primer duelo, reconoció no sentirse cómodo con tanto derbi seguido: "Personalmente, a mí no me gusta encontrarme al Atlético de Madrid y creo que el mismo pensamiento debe tener el Atlético. Somos dos equipos muy fuertes y enfrentarnos puede ser complicado", afirmó.