Juanma Castaño habla claro sobre el penalti de Barrios a Lamela: "Condenamos a los defensores"

Ni una sola jornada de descanso para los árbitros y las polémicas derivadas de sus decisiones en el juego, que siguen dando mucho de que hablar. El Atlético de Madrid - Sevilla, que terminó con victoria colchonera (1-0) tuvo varias acciones que están en boca de muchos aficionados y gran parte de la prensa deportiva.

Las tres jugadas polémicas del partido

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria ante el Sevilla | EFE

La primera acción tiene que ver con el penalti de Marcao sobre Nahuel Molina. En el central brasileño interrumpe la carrera del argentino y Gil Manzano no duda en señalar el penalti. La repetición deja dudas y ante una acción que no está clara en una repetición debería prevalecer la que ya se ha tomado. En cualquier caso, el VAR no avisó al árbitro principal y el penalti se tiró. Griezmann se resbaló y tiró el penalti por encima del larguero.

La segunda jugada que se está reclamando por un amplio sector del sevillismo es un penalti de Nahuel Molina sobre Show. El lateral argentino hace trastabillar al centrocampista dentro del área sin opción de disputar el balón y no le permite continuar la jugada de peligro. Penalti clarísimo para muchos tertulianos de El Partidazo que no fue revisado por el árbitro. El partido iba 0-0 y un gol habría adelantado al Sevilla.

La tercera acción polémica del partido se ha producido en el último minuto del encuentro y ha sido la más determinante de las tres por la importancia del momento. Lamela se internó en el área colchonera en el último minuto de descuento y Pablo Barrios derribó al jugador tras tocas ligeramente el balón. Gil Manzano no dudó en señalar la pena máxima en primera instancia, pero Hernández Hernández (mismo árbitro VAR que en Real Madrid - Almería) avisó a su compañero y le recomendó revisar la jugada en la pantalla habilitada. El árbitro tras revisar la jugada decidió no pitar penalti. "Hasta con la repetición no está claro si es penalti o no, entonces se debería haber señalado lo primero", afirmó Joseba Larrañaga.

Marcao y Jesús Navas muestran su descontento en rueda de prensa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jugadores del Sevilla protestan al árbitro Gil Manzano | EFE

Tras transmitir sus “condolencias” por el fallecimiento de los aficionados sevillistas en un accidente de tráfico en la mañana de este jueves en la A-4 cuando se dirigían a Madrid para ver el encuentro, Marcao habló en 'Movistar' de los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Un partido difícil. Pasaron muchas cosas en el partido. Hemos estado mucho más concentrados, corriendo más, queriendo más y eso era lo más importante. Pero pasaron muchas cosas en el partido. Si hablo lo que pienso me quedo dos o tres meses fuera. Entonces, prefiero no decir nada. Seguimos adelante", expresó el central brasileño.

Después, aclaró que se refería a un posible penalti a Sow y no a Erik Lamela: "Yo no hablo de Lamela, hablo de Sow. Lamela está bien, pero el de Sow toca el pie. No digo lo que pienso, porque estoy muy triste por lo que pasó aquí".

Jesús Navas expresó que Pablo Barrios había tocado "al final balón" en la última jugada del partido, pero también reclamó como posible penalti la acción en el primer tiempo de Nahuel Molina sobre Djibril Sow: "Yo creo que la última, al final, toca balón, pero sí que el de Sow toca abajo el pie de Sow. Creo que ahí ha podido hacer penalti. Pero tenemos que seguir trabajando", valoró el capitán del Sevilla.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.