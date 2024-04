Juanma Castaño "flipa" con la actitud de Ferran tras el gol de falta de Lewandowski: "Increíble"

El Barcelona llegaba a este encuentro con la necesidad de conseguir los tres puntos para recuperar la segunda plaza en la clasificación y continuar optando a jugar la Supercopa, competición que otorga una importante retribución económica para las arcas del club catalán. Por su parte, el Valencia necesitaba los tres puntos para continuar su lucha por la séptima plaza y soñar con jugar competición europea la próxima temporada.

Una primera parte marcada por la expulsión de Mamardashvili

El encuentro comenzó con dominio y control total del balón por parte del conjunto dirigido por Xavi. Este dominio no se materializó en ocasiones claras, de hecho, el primer tiro a puerta del partido lo realizó Hugo Duro tras un centro de Peter en el minuto 10 de encuentro. El Valencia disfrutó de otra gran ocasión en las botas de Peter, pero el tiro del exmadridista fue defectuoso y se marchó muy desviado de la portería defendida por Ter Stegen.

Cuando más peligro parecía tener el conjunto valencianista, un centro de Raphinha desde la banda izquierda y un remate de cabeza inapelable de Fermín, que estaba libre de marca, pusieron la ventaja para el conjunto local en el marcador en el minuto 22. La primera ocasión real de peligro para el Barcelona y primer gol. Este tanto daba tranquilidad a un Barcelona que se veía superior en el terreno de juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La reacción del Valencia no tardó en llegar y a los cinco minutos, un fallo grotesco de Ter Stegen, que intentó elevar el balón por encima de Hugo Duro, provocó la recuperación del delantero y su gol a puerta vacía en el minuto 25. Este tanto dio alas a un Valencia que no paró de jugar balones en largo a la espalda de la defensa y en una de estas jugadas, Peter encaró en solitario la portería del Barcelona y Araujo le derribó claramente dentro del área. Pepelu fue el encargado de transformar la pena máxima en el minuto 38 de encuentro.

De Burgos Bengoetxea con la tarjeta roja que ha mostrado a Giorgi Mamardashvili | EFE

En el minuto 44, Mamardashvili evitó el empate con una gran parada al tiro de Cancelo desde fuera del área. También ayudó el palo, que evitó el gol de Araujo en un córner. En la siguiente jugada del partido, Mamardashvili fue expulsado por una mano fuera de su área que evitó el gol de Lamine Yamal después de un mal control del portero.

La inferiorida numérica condiciona al Valencia

La segunda parte empezó con dos cambios en el Barcelona. Íñigo Martínez sustituyó al amonestado Pau Cubarsí y Sergi Roberto lo hizo por Christensen. En la primera jugada de peligro para el Valencia, el defensa central recién incorporado estuvo cerca de hacer penalti sobre Peter, pero el colegiado no vio contacto suficiente y mandó seguir el partido. La siguiente jugada de ataque del Barcelona terminó en córner a favor del Barcelona y Lewandowski, con un gran cabezazo, introdujo el centro de Gundogan dentro de la portería. Muchos jugadores pidieron fuera de juego posicional de Fermín, pero el árbitro sentenció que el jugador intenta apartarse y que no existe ilegalidad en la acción.

Robert Lewandowski felicitado por Marc-André ter Stegen | EFE

A raíz del empate, el encuentro se tranquilizó para los dos equipos. El Valencia intentó calmar el partido dado su inferioridad numérica y lo consiguió durante varios minutos. Xavi se dio cuenta de esta situación e intentó mover el avispero con la entrada de Joao Félix y Pedri en el campo. El jugador canario del Barcelona fue clave para cortar un contragolpe en el que Pepelu se quedó delante de Ter Stegen tras un gran pase de Peter. Justo antes de esta jugada, Araujo pudo hacer el tercero del Barcelona, pero una gran estirada de Jaume evitó que el Barcelona se pusiera por delante en el electrónico.

El Valencia no podía pasar del medio campo y el Barcelona no paraba de empujar sobre la portería del Valencia. En el minuto 84, otro córner sacado por Gundogan desde la misma banda que el segundo gol, terminó con una mala salida de Jaume y el remate de cabeza de Lewandowski, que cazó el rechace dentro del área. Tres goles del Barcelona y tres goles con la cabeza. El partido tuvo algunos acercamientos más por parte del Barcelona, pero no fue hasta los minutos del descuento cuando el Barcelona amplió a dos goles su ventaja. Un buen tiro de Lewandowski de libre directo supuso el cuarto y último gol del partido, además del hat-trick del polaco. Helena Condis ha desvelado algo que ha ocurrido en este momento: "Cuando Lewandowski va a tirar la falta directa, Ferran quiere ese balón pero finalmente lo lanza el delantero polaco y Ferran se ha ido muy enfadado y no se ha quedado a aplaudir a la afición tras el pitido final".

Audio

Ante este hecho, Juanma Castaño ha sido muy crítico con el jugador barcelonista: "Es increíble. Lewandowski va a tirar la falta, Ferran la quiere tirar, Lewandowski la mete y Ferran, en lugar de alegrarse, se va enfadado. Yo flipo con los futbolistas".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).