Juanma Castaño elogia el cambio de actitud de Laporta: "Ha aprendido"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, analizó las contundentes declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que no comparecía en rueda de prensa desde el 25 de julio en la presentación de Hansi Flick.

Tras el cierre del mercado veraniego de fichajes, Laporta habló de las dificultades del club para inscribir a Dani Olmo, y explicó que Robert Lewandowski se ofreció para adecuar su contrato y ayudar a los nuevos fichajes. "Lo veo más motivado que nunca a Robert. Robert necesitaba este nuevo impulso, está muy bien físicamente y lo veo muy ilusionado. Es un jugador comprometido con el club y lo puedo asegurar. Cuando escuchó que si para llegar al 'fair play' podíamos hacer algunos esfuerzos, él se ofreció con su contrato. Se lo agradezco mucho, pero le dije que no era necesario. Está muy comprometido con el club y también es exigente con el equipo, consigo mismo y con los compañeros", dijo Laporta, agradeciendo el gesto de del jugador polaco.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana reivindicó el trabajo que está haciendo la junta directiva para revertir la delicada situación económica del Barça y el de su director deportivo, el portugués Anderson Luis de Souza 'Deco', para mejorar la calidad de la plantilla.

"Con Deco, esta temporada se ha reducido la masa salaria y la media de edad de la plantilla y también se ha mejorado su calidad", subrayó sobre el exfutbolista luso, de quien siguió deshaciéndose en elogios.

En este sentido, Laporta no quiso confirmar si había habido acuerdo o no para incorporar al delantero del Athletic Club, Nico Williams, pero negó que el fichaje se hubiera frustrado finalmente por las reglas del control financiero la LaLiga.

Se mostró menos eufórico cuando le preguntaron por la Superliga, de la que afirmo que "sigue en su estado", aunque matizó que el interés por crear esta competición alternativa "ha ayudado a que la UEFA se mueva con el nuevo formato de la Champions".

Además, reconoció que con el Real Madrid, su socio en el proyecto de la Superliga, "las relaciones están mal porque han comparecido en el 'caso Negreira'". "Tenemos muchas demandas de falsedades, del orden de una veintena. Que sigan haciendo lo que consideren, que nosotros también haremos lo que consideramos hacer", concluyó.

JUANMa castaño y las palabras de laporta

Juanma Castaño ha valorado que el presidente del FC Barcelona no haya querido hablar sobre el posible fichaje de Nico Williams: "Laporta ha aprendido la lección y no ha hablado de Nico Williams. Pretende no volver a hacerlo de ningún jugador que no esté en el Barça o que esté en el punto de mira del Barça". Aunque también ha puesto en duda lo que pueda pasar en un futuro, ya que estas declaraciones se han dado en una rueda de prensa preparada: "veremos cuando sea más espontáneo".

Además, Elías Israel, colaborador de El Partidazo de COPE, ha asegurado que las palabras de Joan Laporta llegan en un momento de calma en el que son fundamentales las "cuatro victorias seguidas" que lleva el Barça. El club catalán está primero de la competición liguera a cuatro puntos del segundo, el Real Madrid.

