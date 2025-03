Juanma Castaño elogia la actitud de Julián Álvarez tras la polémica con su penalti: "Para que alguno aprenda"

Este miércoles, el Real Madrid logró la clasificación para los cuartos de final de la Champions League después de eliminar al Atlético de Madrid. Los blancos perdieron 1-0 en el tiempo reglamentario, pero ganaron en los penaltis gracias a los errores de Julián Álvarez y de Llorente. En la próxima ronda, su rival será el Arsenal.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el pase a cuartos de final.

El partido, que no fue de gran calidad, dejó la gran polémica con el penalti de Julián Álvarez. El argentino marcó pero el árbitro Marciniak anulaba el gol después de que el VAR le avisara que el delantero había realizado dos toques al disparar. Después de ese error, Lucas Vázquez falló su penalti e igualaba la tanda, pero el tiro de Llorente al larguero acabó siendo definitivo para que el Madrid se clasificara.

Desde que acabó el partido, el revuelo por la decisión de Marciniak acaparó todos los comentarios de la eliminatoria. El Cholo Simeone fue uno de los primeros en hablar en rueda de prensa sobre el tema, cuando reconoció que no vio la tanda en directo pero preguntó si algún periodista de los que estaba en la sala había visto que Julián dio dos toques a la pelota: “¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? ...¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otro”.

Cordon Press Julián Álvarez se resbala tras el lanzamiento del penalti que fue invalidado.900/Cordon Press

Este jueves, la UEFA hizo público un vídeo del lanzamiento de Julián para demostrar por qué el VAR había anulado su penalti. Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado. La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario.

El delantero argentino reaccionó por primera vez con un tuit que publicó por la tarde en el que no hacía ninguna mención al penalti fallado y en el que felicitaba al Real Madrid por su clasificación: "Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial. Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene. Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación", escribió.

juanma castaño elogia a julián álvarez

Juanma Castaño contó en El Partidazo de COPE el tuit que escribió Julián Álvarez este jueves: "El tuit de Julián Álvarez es el de un señor, es para enmarcar… Este tuit es para que alguno aprenda cómo hay que ser con el rival. Después del dolor, de haber tenido la mala suerte de ser él el que resbale y le fastidie la clasificación. Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación, es tremendo. Seguro que algún radical del Atleti hoy habrá insultado a Álvarez por haber felicitado al Real Madrid".