Juanma Castaño le cuenta a Gonzalo Miró cuál es su mote y se parte con su reacción: "No estáis tan lejos"

El buen rollo entre los tertulianos de El Partidazo de COPE es una de las características de este programa y se puede comprobar en antena continuamente. Este jueves lo demostraron Juanma Castaño y Gonzalo Miró en directo cuando el presentador le explicó cuál era su nuevo mote, provocando la mofa del resto de colaboradores.

El tertuliano es uno de los rostros que más en auge están en televisión y radio en el último año. En apenas un breve espacio de tiempo, el hijo de Pilar Miró puede pasar de sufrir con el equipo del Cholo Simeone a dar su opinión sobre el último caso de corrupción en el país, el problema de la vivienda o del poder que tiene Arabia Saudí.

Hay quien está encantado con los juicios que hace en El Partidazo de COPE, pero otros no lo están tanto y acaban por criticarlo. Precisamente, la confrontación de opiniones es la clave del éxito de cualquier programa o tertulia y en eso es un especialista como se puede ver cada vez que aparece en la televisión.

Cuando vuelve a los espacios deportivos, aporta su conocimiento del mundo del fútbol y también se moja sobre cualquier asunto de la actualidad, como la situación de Xavi en el Barça, codeándose con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar o Siro López. Lo cierto es que Gonzalo Miró está más que curtido.

El colaborador de El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego comenzó a aparecer en la televisión con Concha García-Campoy, primero en su programa radiofónico Campoy en su punto y después en el magazine Las mañanas de Cuatro. Ese sería el principio de una carrera televisiva y radiofónica que tan solo acaba de comenzar.

Pero decidió enfocarla hacia los deportes. Pasó por Deportes Cuatro, programas como Punto Pelota de Intereconomía, Futboleros de Marca TV, El Chiringuito de Jugones de La Sexta, La Goleada de 13TV o Estudio Estadio de Teledeporte. También ha participado en MasterChef Celebrity donde demostró su destreza entre fogones como Juanma Castaño.

En 2018 entró a formar parte del programa de La Sexta, Liarla Pardo, donde trabajó hasta 2021 y lo alternaba con sus colaboraciones en La Hora de la 1, en A partir de hoy, en Dos parejas y un destino, en La gran confusión, en Espejo Público, en Antena 3 y en La Roca, en La Sexta. En algunos de estos sigue participando.

"No estáis tan lejos"

"Gonzalo Miró, muy buenas noches", presentaba Juanma Castaño en el programa al protagonista de la historia: "¿Te ha gustado un apodo que te han puesto hace poco? ¿Verdad?". "Me gusta mucho Juanma", respondía antes de que el director desvelara cuál es ese apodo con el que han empezado a conocer al colaborador.

Juanma Castaño revelaba que le conocen como "el nuevo Roberto Gómez, porque está en todos sitios". "Ya le gustaría", decía entre risas Gonzalo Miró, "sí, sí, sí, ya le gustaría a Roberto": "No, te digo una cosa, no estáis tan lejos, ¿eh? Ahora a lo mejor no, pero en sus buenos tiempos Roberto pudo llegar a compaginar cinco o seis meses".