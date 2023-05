Juanma Castaño compara el VAR con otro deporte y ridiculiza la polémica de los goles fantasma: "Toda la vida"

Emoción para evitar el descenso en LaLiga. Fueron varios los equipos afectados por esta situación este miércoles, pero el encuentro más destacado fue el Espanyol - Atlético de Madrid. Los rojiblancos lo tenían todo a favor para agarrarse a la plata de LaLiga y recuperar la segunda plaza, ya que en el minuto 46, ganaban 0-3 a los de Luis García, que se veían en Segunda. Pero surgió el orgullo de los pericos para acabar 3-3. Pudieron ganar si Joselu hubiera acertado para poner el cuarto en el marcador o si el VAR hubiera tomado otra decisión que la que sacó de quicio a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

El segundo de los colchoneros no estuvo exento de polémica. Pacheco hizo una gran parada a Saúl, el portero hizo otra gran atajada a Carrasco en el rechace y, tras tocar en el palo, Griezmann remató a puerta vacía. O eso creía, pues ahí apareció otra vez el guardameta para sacarla sobre la línea o dentro. No hay una imagen que lo aclare, como dejaron claro todos en 'Tiempo de Juego', tanto que el VAR tardó 3 minutos en decidir. Pero el gol subió al marcador. Como en LaLiga no hay tecnología de gol, pues no se podía demostrar de manera esclarecedora.

¿Por qué no hay tecnología de gol?LaLiga esgrimió hace tiempo que les "parecía una barbaridad" pagar por esta herramienta por el precio que ponen las empresas homologadas por la FIFA y que tenían "tecnología para hacerlo a menor precio". La RFEF lo ha dejado en manos de los clubes. Pero sigue sin haber avances en esta cuestión y este miércoles se produjo una nueva jugada polémica. No ha sido la única en esta temporada, ya que en el Atlético de Madrid - Villarreal hubo una acción similar en las manos de Gerónimo Rulli.

Hay que decir también que esta tecnología que produce la empresa Hawkeye ha demostrado no ser 100 % fiable en los campeonatos donde sí que se emplea, como la Bundesliga y la Premier League. Prueba de ello es el partido que disputaron Mainz 05 y el Arminia Bielefeld en la temporada 2021/2022, donde el colegiado validó como gol una jugada en la que el esférico claramente estaba encima de la línea, ya que el reloj le avisó erróneamente de que había entrado. Al final anuló el tanto tras consultar el VAR. Es por lo que el presentador de 'El Partidazo de COPE' compara el fútbol con otro deporte en el que no hay dudas en acciones similares.

También se produjo otra polémica en un partido disputado entre el Aston Villa y el Sheffield United. El portero Orjan Nyland se metió con el balón en su portería, pero el reloj no avisó de ello al colegiado Michael Oliver, que no dio validez al tanto. La jugada no fue revisada en el VAR, ya que se consideró que esta tecnología es infalible, y tuvo que ser después del partido cuando Hawkeye reconoció que el balón había entrado y pidió perdón. Explicaron que las siete cámaras que vigilan la portería estuvieron a la vez ocultas por el guardameta, los zagueros y los palos y que era la primera vez que cometían un error en más de 9.000 partidos.

