Joselu, en El Partidazo de COPE: "He tenido muchas ofertas de Catar, Arabia Saudí... Ya me querían retirar"

Joselu Mato ha sido anunciado este lunes como nuevo fichaje del Espanyol. El jugador, de 32 años, ha estado en El Partidazo de COPE horas después de anunciar su fichaje por el club catalán. "La situación que se me puso es que yo acababa contrato este año, estuve tres años maravillosos en Vitoria, creo que no estuvimos afortunados, y ahora me he ido libre", ha explicado. "De España, he tenido mínimo cuatro ofertas y de fuera muchísimas de Arabia Saudí, de Catar, de Dubai... Ya me querían retirar", ha bromeado.

"Tengo muchísima gasolina y muchísimas ganas aún, por eso he elegido al Espanyol", ha zanjado. El delantero ha explicado además que tuvo muy buenas sensaciones cuando el Espanyol llamó a su puerta. "He rechazado mucho dinero de fuera, eso no es lo importante, creo que he llegado a un sitio perfecto para poder seguir sumando y esperemos que esta nueva aventura sea muy satisfactoria", ha dicho.

?? @JoseluMato9, en @partidazocope



?? "Me guio mucho por mis sentimientos y el interés del @RCDEspanyol se notaba que era de verdad"



???? "@Benzema es de los delanteros más completos que hemos visto en los últimos años"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/7FTCR2X8ux — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 27, 2022





El delantero llega para reforzar uno de los ataques más atractivos de LaLiga, donde puede formar pareja de delanteros con Raúl de Tomás. "No he hablado con él hoy pero hablaremos sin problemas", ha comentado. "Él tomará su decisión y yo creo que el Espanyol se reforzará en varias posiciones", ha comentado.

Joselu, nuevo fichaje del Espanyol



El delantero Joselu Mato se convertirá este lunes en nuevo futbolista del Espanyol para las próximas tres temporadas, a falta del comunicado oficial del club, que llegará a lo largo de la mañana.

El jugador, de 32 años y procedente del Alavés, donde ha militado en las tres últimas campañas, llega al RCDEStadium libre tras acabar su contrato. La intención de la entidad catalana es presentar al futbolista hoy mismo, a las 14:00 horas, en el feudo blanquiazul.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Joselu creció en el Celta y continuó su formación en el Real Madrid Castilla, llegando a debutar con el primer equipo en la 2010-11: jugó seis minutos, pero marcó un gol. Después trasladó su carrera a Alemania y pasó por el Hoffenheim (2012-13), el Eintrach de Fráncfort (2013-14) y el Hannover 96 (2014-15).

El delantero jugó en el curso 2016-17 en el Stoke City inglés, antes de recalar en el Deportivo de la Coruña (2016-17). Más tarde, fue futbolista del Newcastle hasta la campaña 2018-19. Finalmente, militó durante tres campañas en el Alavés, donde firmó 11 goles en sus dos primeras temporadas y 14 en la 2021-22.

El atacante, de esta forma, se convertirá en el segundo fichaje del verano para el Espanyol, después de la incorporación del lateral Brian Oliván. La entidad catalana, que incrementa así su repertorio ofensivo, trabaja sin pausa para confeccionar la plantilla de la 2022-23.

?? @JoseluMato9, en @partidazocope



?? "Yo estaría encantado de que @RaulDeTomas9 se quedara. Somos 2 jugadores diferentes y podríamos complementarnos bien"



?? "Seguramente haya que firmar 1 portero"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/dLd6JspMQ8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 27, 2022