El dato de Joselu que sorprende a Juanma Castaño: "No me extraña que Florentino no esté nervioso por Mbappé"

Languidecía la segunda semifinal de la Nations League y se acercaba a una nueva prórroga. Pero España lo evitó. Más bien lo hizo Joselu. Si en su debut como internacional, a los 33 años, firmó un doblete contra Noruega, este jueves dio el triunfo a La Roja. Su gol, en la recta final del choque contra Italia, llevó al combinado español a la final que se disputará el domingo en Enschede contra la selección de Croacia. Una vez más volvió a demostrar su excelente relación con el gol la misma semana en la que está cerrando su regreso al Real Madrid. Así se sorprendió Juanma Castaño al repasar sus números en 'El Partidazo de COPE'.

Joselu mete a España en la final de la Liga de Naciones en el último suspiro El conjunto de Luis de la Fuente jugará otra final de la Liga de Naciones tras derrotar a Italia con un gol en el minuto 88. La final, el domingo a las 20:45h ante Croacia. 15 jun 2023 - 19:33





El recién entrado al campo, que no llevaba ni cinco minutos, fue otra vez providencial al aprovechar en el 88 un balón suelto en el área pequeña tras un tiro de Rodrique se envenenó tras tocar en un rival. Saltó al campo a los 83 minutos y 16 segundos y a los 87 minutos y 22 segundos, empezó la carrera hacia la banda para celebrar la diana. Joselu se ha especializado en anotar en los últimos minutos. Contra Noruega salió en el 82 por Morata y anotó el 2-0 en 83, de cabeza, y el 3-0 en el 85. "Consistía en tener fe. El equipo ha hecho un partidazo, hemos dominado casi toda la segunda parte, faltaba que entrara un balón, he estado pícaro, a ver dónde caía el tiro de Rodri", aseguró el todavía delantero del Espanyol.

"El fútbol tiene esas cosas, cuando los goles no valen, no valen. Lo hemos intentado hasta el último momento y estoy supercontento por mi gol porque ha metido a España en la final", continuó Joselu, que no podía ocultar la sonrisa en una temporada complicada para él tras el descenso del Espanyol. Ha marcado 16 tantos este curso y ha sido el tercer máximo anotador de LaLiga, sólo por detrás de Lewandowski y Benzema. Su futuro pasa por el Real Madrid, aunque no quiere hablar demasiado de ello. Sí que lo hizo Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

El dato que sorprende a Juanma Castaño sobre Joselu

A los 33 años, cuando podía pensar más en la recta final de su carrera, está encontrando su gran oportunidad. Está resolviendo lo que podría incluso considerarse el problema español esencial, la falta de efectividad en las áreas. Derrotó a Italia en los minutos en los que nadie solía derrotarla. También aplacó las llamas que amenazaban con cercar al seleccionador, Luis de la Fuente. Con estos datos, como para no pensar en su fichaje. Juanma Castaño destacaba estas cifras que tiene Joselucon la camiseta de La Roja en 'El Partidazo de COPE' con una reflexión llamativa.

En 82 minutos con la Selección, solo tres partidos, ha marcado tres goles. Es decir, uno cada 27 minutos. Su primer gol con La Roja llegó a los dos minutos de entrar al terreno de juego como suplente. El segundo, en el mismo partido frente a Noruega, fue tan solo un minuto después del primero. Este jueves, España le necesitaba más que nunca. Entró en el minuto 84, con empate en el marcador y la prórroga en el horizonte. Y a los cuatro minutos, ya estaba recogiendo el balón del fondo de la red. Cinco disparos a puerta, tres goles y un palo. Tiene el don de la oportunidad de su lado.

