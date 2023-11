Joselu hace la porra del máximo anotador del Real Madrid en esta temporada: "Pocos en Europa"

La delantera del Real Madrid es una de las posiciones más difíciles de ocupar por los jugadores profesionales de fútbol. La exigencia para esta línea del campo es máxima, día tras día y no contempla las malas rachas goleadoras. Uno de los grandes delanteros históricos del equipo merengue, como lo es Karim Benzema, sufrió mucho en sus primeros años en el Real Madrid por su falta de acierto de cara a la portería.

El técnico portugués, José Mourinho, llegó a afirmar: "Si uno va a cazar con un buen perro, caza mucho. Pero si no hay perro, no hay más remedio que utilizar a un gato, pero aun así cazas igual ", haciendo referencia directa al delantero francés. A pesar de este comentario, la calidad de Benzema le permitió hacerse con un hueco en el once inicial y mejorar sus cifras goleadoras de forma progresiva, hasta convertirse en el segundo goleador histórico del Real Madrid, superando a leyendas blancas como Raúl González o Alfredo Di Stéfano.

Karim Benzema junto a Florentino Pérez celebrando el gol 324 del francés





LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DELANTERA MERENGUE

Al Real Madrid le está costando encontrar la portería rival en este principio de temporada. A excepción de Bellingham, que se ha destapado como goleador en su primer año con el equipo madrileño, el resto de delanteros están teniendo algunos problemas para finalizar y concretar las ocasiones de gol que tienen durante los partidos. El mediocentro inglés es el actual máximo goleador del equipo con 13 tantos (10 en Liga y 3 en Champions League)

Joselu, ex del Espanyol y Alavés, ha tenido más protagonismo del esperado para Ancelotti, pero al ariete español le está costando mucho encontrar la portería rival. El principal escollo al que se enfrenta es la falta de acierto, y es que Joselu necesita tirar muchas veces entre los tres palos para meter. Hasta el momento, el delantero de la selección española ha marcado 5 goles en Liga y todavía no se ha podido estrenar como goleador en la máxima competición europea.

La pareja de extremos brasileños, Rodrygo y Vinicius, han arrancado la temporada en un estado de forma algo intermitente. Por un lado, Vinicius ha bajado sus datos goleadores con respecto al año pasado y sobre todo a sus datos de hace dos temporadas, cuando el Real Madrid levantó su decimocuarta Copa de Europa. Rodrygo, que destaca por tener más gol que su compatriota y compañero de selección, ha pasado una racha goleadora muy negativa. Esta racha se cortó en el choque contra el Braga en Champions y contra el Valencia en Liga. Rodrygo llevaba desde el mes de agosto sin meter un gol en la competición doméstica y el otro día pudo resarcirse con un doblete frente a su afición en el Santiago Bernabéu. Vincius ha marcado 6 goles (4 en Liga y 2 en Champions) y Rodrygo lleva 5 dianas (3 en Liga y 2 en Champions).

Montaje de las renovaciones de Vinicius y Rodrygo





El último en sumarse a la lista de goleadores en la línea ofensiva del Real Madrid ha sido Brahim Díaz. El mediocentro español no ha contado mucho en los primeros partidos para Ancelotti, pero a raíz de la lesión de Bellingham en el hombro, el malagueño ha disfrutado de dos titularidades consecutivas. En ambas hizo buenos partidos, pero el mejor fue el de competición europea, en el que anotó el primer gol del equipo. Brahim suma dos goles, uno en liga y otro en Champions.

ANCELOTTI, MUY CONTENTO POR RECUPERAR LAS BUENAS SENSACIONES CON EL GOL

Después de la abultada victoria del Real Madrid frente al Valencia (5-1), el entrenador del Real Madrid se mostró muy satisfecho con la reacción del equipo ante la falta de una de las máximas estrellas de este inicio de temporada, Jude Bellingham.

Tras conocerse el parte médico oficial del Real Madrid, la afición merengue se hacía una pregunta: ¿Quién va a meter los goles ahora? Los delanteros del Real Madrid se enfrentaron a una prueba de fuego y jugadores como Rodrygo, Brahim o Vinicius pasaron el examen con buena nota.

Carlo Ancelotti quiso valorar en la rueda de prensa postpartido el partido de los extremos brasileños: “Han vuelto los dos a su mejor nivel. Necesitaban tiempo para volver a expresar sus mejores cualidades. En los dos últimos partidos lo han hecho bien y jugando con una calidad extraordinaria. Se puede decir que han vuelto”.

@JoseluMato9, en @partidazocope, sobre quién será el máximo goleador del @realmadrid



?? "Creo que @BellinghamJude puede pasar de 22 goles fácil"



???? "¿@vinijr? Lo que se proponga"



? "Yo siempre intento mejorar la temporada anterior"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/zIKTlmdEvU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 14, 2023

Joselu ha pronosticado que el jugador inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, tiene todas las papeletas para terminar como máximo goleador del Real Madrid en la temporada 2023-2024. También hizo una valoración personal sobre cuántos goles marcará él a final de temporada y el delantero español ha sido muy claro: "Intento mejorar siempre la temporada anterior... el año pasado hice 17 goles".