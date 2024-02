Joseba Larrañaga habla claro sobre la actitud de Laporta y Xavi Hernández: "Y se quedan tan anchos"

El barcelonismo sigue sumido en una vorágine de declaraciones cruzadas contra el Real Madrid que hacen un flaco favor a sus logros conseguidos durante años anteriores. Tanto Laporta como Xavi Hernández insisten en la idea de que están compitiendo en un torneo que está adulterado por parte del Real Madrid, pero no se atreven a acusar directamente a los que tendrían la responsabilidad absoluta sobre ello, los árbitros. Xavi quiere ser el mejor amigo de los colegiados, pero no acepta las actuaciones que tienen sobre los terrenos de juego. Muchos aficionados culés han empezado a alzar la voz contra estas declaraciones y piden al entrenador que se centre más en intentar jugar mejor al fútbol y se fije menos en lo que hacen sus rivales.

Xavi Hernández y Laporta en la Ciudad deportiva del Barcelona | EFE

Xavi y Laporta insisten en intentar desmerecer el título doméstico

El entrenador catalán aseguró con rotundidad en rueda de prensa que "los árbitros van condicionados" por las críticas de Real Madrid TV, algo que, en su opinión adultera la competición: "Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir", afirmó Xavi Hernández.

Xavi añadió que comparte "al cien por cien" las palabras de Laporta, que este viernes en una entrevista en un medio catalán calificó de "vergüenza" los vídeos que esta temporada está emitiendo Real Madrid Televisión sobre el colectivo arbitral. "Me sorprende que admitamos eso. Adultera la competición por completo. Condicionan al máximo, lo ve un ciego. Estoy con el 'Cholo' Simeone, no somos tontos", añadió.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, denunció que el Real Madrid está realizando "un ejercicio de cinismo" con el 'Caso Negreira', del que es una de las acusaciones particulares y no ha dudado en asegurar que el juez que instruye la causa "ha extendido el periodo de instrucción a instancias" del club blanco: "El juez ahora ha extendido el periodo de instrucción del 'Caso Negreira' a instancias del Real Madrid. Esto es un ejercicio de cinismo sin precedentes y que no aceptamos. Como el Real Madrid está en el procedimiento, se le permite instar al juez que lo alargue." aseveró el máximo dirigente culé en un medio catalán.

En este sentido, Laporta insistió en que el Barça, que pagó al exdirigente del CTA y a su hijo cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018, contrató unos "servicios técnicos arbitrales" y que en ningún caso esta retribución sirvió para pagar a colegiado. También volvió a insistir en que el Real Madrid contaba con gente poderosa dirigiendo los diferentes estamentos arbitrales: "De los 23 árbitros que han pasado por el sumario (del caso) todos han dicho lo mismo: que el señor (Enríquez) Negreira no tenía la capacidad para hacer eso (comprar árbitros). Confío todavía en la justicia y estoy seguro de que el Barça saldrá inocente... Los dirigentes del colectivo arbitral han sido durante años socios, directivos, jugadores o en algunos casos todo a la vez del Real Madrid".

El Barcelona recibe buenas noticias de la Fiscalía Anticorrupción al no identificar delito de cohecho

Composición de Enríquez Negreira y Laporta

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que se investigue por el delito de cohecho al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, al concluir que este no tiene la condición de funcionario público que exige el delito.

La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que el pasado mes de septiembre añadió el delito de cohecho a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuye a los investigados en el 'caso Negreira'.

El delito de cohecho, que según la legislación debe ser juzgado por un tribunal popular, castiga el pago de sobornos a funcionarios públicos, sin necesidad de que esté acreditada la contraprestación recibida a cambio de las dádivas.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se ha desmarcado del juez instructor y ha apoyado los recursos presentados por las defensas ante la Audiencia. El motivo es que, para el ministerio público, no concurre la condición de funcionario público en Enríquez Negreira, ni siquiera por la analogía de las funciones que desempeñaba en el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

